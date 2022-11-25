Китай отгружает в Россию новогоднюю мишуру сотнями тонн

С сентября нынешнего года в регионе деятельности Читинской таможни на 37% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввоз из КНР товаров, пользующихся спросом в новогодние праздники: елочных украшений, детских игрушек, овощей и фруктов.Эти товары оформляются на таможенных постах: МАПП Забайкальск, ЖДПП Забайкальск,сообщает пресс-служба Читинской таможни.Так, 397 тонн декоративных новогодних изделий (мишуры, елочных украшений, наборов шаров) оформили таможенники на таможенном посту МАПП Забайкальск. Их ввоз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 88%. Кроме того, на 21% вырос ввоз детских игрушек и составил 665 тонн.Более 80 тонн товаров для праздника (новогодних колпаков) оформили сотрудники ЖДПП Забайкальск (рост на 11%).Также за этот период таможенники оформили 24,3 тысячи тонн овощей и фруктов, что на 36% больше, чем за этот же период 2021 года.Фото: «Номер один»