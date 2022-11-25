Общество 25.11.2022 в 17:45

Китай отгружает в Россию новогоднюю мишуру сотнями тонн

С сентября Читинская таможня фиксирует рост ввоза новогодних товаров почти на 40%
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Текст: Номер один
Китай отгружает в Россию новогоднюю мишуру сотнями тонн
С сентября нынешнего года в регионе деятельности Читинской таможни на 37% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввоз из КНР товаров, пользующихся спросом в новогодние праздники: елочных украшений, детских игрушек, овощей и фруктов.

Эти товары оформляются на таможенных постах: МАПП Забайкальск, ЖДПП Забайкальск,сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Так, 397 тонн декоративных новогодних изделий (мишуры, елочных украшений, наборов шаров) оформили таможенники  на таможенном посту МАПП Забайкальск. Их ввоз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 88%. Кроме того, на 21% вырос ввоз детских игрушек и составил  665 тонн.

Более 80 тонн товаров для праздника (новогодних колпаков) оформили сотрудники ЖДПП Забайкальск (рост на 11%).  

Также  за  этот период  таможенники  оформили 24,3  тысячи тонн  овощей и фруктов, что на  36% больше, чем за этот же период 2021 года.

Фото: «Номер один»
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Новый год украшения поставки КНР

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