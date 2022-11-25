Житель Улан-Удэ задержан за нанесение смертельных побоев сожительнице

В Улан-Удэ 23 ноября в Больнице скорой медицинской помощи скончалась 48-летняя женщина, которую за несколько дней до смерти госпитализировали с многочисленными травматическими повреждениями головы. Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний сожитель покойной, с которым они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. Во время проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах нанесения ударов и причинения смерти потерпевшей. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 18 ноября обвиняемый с сожительницей в компании родственников и знакомых распивали спиртные напитки в одном из домов в микрорайоне «Левый берег» Улан-Удэ. Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов сожительнице кулаками и ногами по голове и другим частям тела. После чего скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь.Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней от полученных травм головы и повреждений головного мозга она скончалась.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.Фото: «Номер один»