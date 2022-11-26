В Улан-Удэ готовятся побыстрее проводить 2022 год

В Бурятии многие организации, планировавшие новогодние корпоративы, решили провести их, несмотря на экономические сложности и негативный фон. Именно поэтому в Улан-Удэ с середины ноября организации начали активно бронировать рестораны и кафе.- Подготовка идёт полным ходом, это видно по активной рекламе в социальных сетях и СМИ Бурятии. Постепенно возвращаются уехавшие с началом мобилизационных мероприятий ведущие, музыканты, фотографы, - сообщил улан-удэнский организатор мероприятий Станислав Брыков. - Топовые рестораны Улан-Удэ уже забронировали для организаций минимум 5-6 вечеров в конце декабря.Между тем, со стороны региональных властей идут другие сигналы. Чиновники считают, что сейчас не время для шумных вечеринок. Поэтому отменены многие праздничные мероприятия в декабре. Бизнес соглашается, но праздник есть праздник.- Многие руководители хотели бы скромно, но всё же отметить Новый Год, подвести итоги, объединить коллектив и поднять дух, поэтому мы надеемся на хорошие проводы старого года и встречу нового, - отметил Станислав Брыков.Действительно, многие предпочитают побыстрее проводить 2022 год. Шоумен Семен Слепаков был абсолютно прав, когда заявил, "что это был тяжёлый год, был он тяжелей, чем тот". Другой вопрос - а каким будет 2023 год?Фото: «Номер один»