Общество 26.11.2022 в 21:09

В Улан-Удэ готовятся побыстрее проводить 2022 год

Рестораны под завязку забиты заявками на предновогодние корпоративы
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ готовятся побыстрее проводить 2022 год
В Бурятии многие организации, планировавшие новогодние корпоративы, решили провести их, несмотря на экономические сложности и негативный фон. Именно поэтому в Улан-Удэ с середины ноября организации начали активно бронировать рестораны и кафе.

- Подготовка идёт полным ходом, это видно по активной рекламе в социальных сетях и СМИ Бурятии. Постепенно возвращаются уехавшие с началом мобилизационных мероприятий ведущие, музыканты, фотографы, - сообщил улан-удэнский организатор мероприятий Станислав Брыков. -  Топовые рестораны Улан-Удэ уже забронировали для организаций минимум 5-6 вечеров в конце декабря.

Между тем, со стороны региональных властей идут другие сигналы. Чиновники считают, что сейчас не время для шумных вечеринок. Поэтому отменены многие праздничные мероприятия в декабре. Бизнес соглашается, но праздник есть праздник.

- Многие руководители хотели бы скромно, но всё же отметить Новый Год, подвести итоги, объединить коллектив и поднять дух, поэтому мы надеемся на хорошие проводы старого года и встречу нового, - отметил Станислав Брыков. 

Действительно, многие предпочитают побыстрее проводить 2022 год.  Шоумен Семен Слепаков был абсолютно прав, когда заявил, "что это был тяжёлый год, был он тяжелей, чем тот". Другой вопрос - а каким будет 2023 год?

Фото: «Номер один»

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