Общество 27.11.2022 в 13:41

В Улан-Удэ «оденут» «Гостеприимную Бурятию»

В праздники памятник будут подсвечивать, создавая иллюзию одежды на скульптуре

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ «оденут» «Гостеприимную Бурятию»

В столице Бурятии намерены заняться подсветкой памятника «Гостеприимная Бурятия», встречающего прибывающих в город жителей и туристов.

Перед городскими электриками стоит задача не просто осветить, а преобразить памятник – в праздники она будет «надевать» новую одежду, в руках появится хадак. Бурятский костюм и хадак можно использовать разных цветов.

– По России нет такой практики, и, если у нас все получится, то будем первыми, кто так обыграет серый камень, – говорит директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Еще одна задумка – подсветить отвесную сторону горы Батарейная и написать на ней Улан-Удэ. Для подсветки собираются использовать четыре проектора.

Кроме того планируется установить элементы декоративной архитектурной фасадной подсветки зданий на Арбате и вокруг Гостиных рядов.

- Мы планируем установить ГОБО-проектор, чтобы статичная картинка стала динамичной. Это будет лазерное шоу, а ГОБО-проекторы можно использовать в других местах города, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

 
Фото: "Номер один"

 

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