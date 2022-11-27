В Улан-Удэ «оденут» «Гостеприимную Бурятию»

В столице Бурятии намерены заняться подсветкой памятника «Гостеприимная Бурятия», встречающего прибывающих в город жителей и туристов.

Перед городскими электриками стоит задача не просто осветить, а преобразить памятник – в праздники она будет «надевать» новую одежду, в руках появится хадак. Бурятский костюм и хадак можно использовать разных цветов.

– По России нет такой практики, и, если у нас все получится, то будем первыми, кто так обыграет серый камень, – говорит директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Еще одна задумка – подсветить отвесную сторону горы Батарейная и написать на ней Улан-Удэ. Для подсветки собираются использовать четыре проектора.

Кроме того планируется установить элементы декоративной архитектурной фасадной подсветки зданий на Арбате и вокруг Гостиных рядов.

- Мы планируем установить ГОБО-проектор, чтобы статичная картинка стала динамичной. Это будет лазерное шоу, а ГОБО-проекторы можно использовать в других местах города, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.



Фото: "Номер один"