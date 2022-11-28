Общество 28.11.2022 в 11:25

В Бурятии Наушки и Селенгинск не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Однако чиновники ничего страшного в этом не видят
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии Наушки и Селенгинск не получили паспорта готовности к отопительному сезону
Отопительный сезон в Бурятии проходит штатно, хотя два населенных пункта не получили паспорта готовности. Это поселки Наушки и Селенгинск. Таковы результаты проверки 30 муниципалитетов, которую 3-15 ноября провел Ростехнадзор.

По Селенгинску паспорта готовности не были выданы на жилфонд и на объекты соцсферы. По Наушкам также нет паспорта на жилфонд, не проведено обучение электротехнического и теплотехнического персонала, не сформирован нормативный запас топлива.

В Селенгинске сейчас получен акт готовности к отопительному сезону.

«Поселок городского типа Наушки получил акт о неготовности к отопительному сезону, но до 10 декабря он должен акт о готовности получить. А паспорта готовности эти два муниципальных образования уже не получат - крайний срок был 15 ноября», - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Бурятии Евгений Поляков.

Он успокоил - замечания, указанные в материалах проверки Ростехнадзора, не имеют критического характера.

«Факт неполучения муниципальными образованиями паспортов готовности - это прямая недоработка администраций районов», - подчеркнул представитель министерства.

Сейчас республика входит в сезон пиковых нагрузок на системы жизнеобеспечения. Поэтому ставятся задачи провести противоаварийные тренировки, перед новогодними праздниками будет составлен график дежурств и т. д.

«Проблем перед прохождением зимнего максимума мы не видим», - оптимистично настроено министерство.

Фото: «Номер один»
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