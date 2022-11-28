В Бурятии Наушки и Селенгинск не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Отопительный сезон в Бурятии проходит штатно, хотя два населенных пункта не получили паспорта готовности. Это поселки Наушки и Селенгинск. Таковы результаты проверки 30 муниципалитетов, которую 3-15 ноября провел Ростехнадзор.По Селенгинску паспорта готовности не были выданы на жилфонд и на объекты соцсферы. По Наушкам также нет паспорта на жилфонд, не проведено обучение электротехнического и теплотехнического персонала, не сформирован нормативный запас топлива.В Селенгинске сейчас получен акт готовности к отопительному сезону.«Поселок городского типа Наушки получил акт о неготовности к отопительному сезону, но до 10 декабря он должен акт о готовности получить. А паспорта готовности эти два муниципальных образования уже не получат - крайний срок был 15 ноября», - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Бурятии Евгений Поляков.Он успокоил - замечания, указанные в материалах проверки Ростехнадзора, не имеют критического характера.«Факт неполучения муниципальными образованиями паспортов готовности - это прямая недоработка администраций районов», - подчеркнул представитель министерства.Сейчас республика входит в сезон пиковых нагрузок на системы жизнеобеспечения. Поэтому ставятся задачи провести противоаварийные тренировки, перед новогодними праздниками будет составлен график дежурств и т. д.«Проблем перед прохождением зимнего максимума мы не видим», - оптимистично настроено министерство.Фото: «Номер один»