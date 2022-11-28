Общество 28.11.2022 в 11:41

В Улан-Удэ мобилизованные ведут стрельбы из самоходок «Акация»

Отрабатывается штурм опорного пункта условного противника и навыки применения гранат
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В Улан-Удэ мобилизованные ведут стрельбы из самоходок «Акация»
Мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа приступили к занятиям по стрельбе из 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация». Занятия проходят на полигоне «Сосновый Бор» общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.

Экипажи боевых машин сформированы из мобилизованных военнослужащих, проходивших службу в артиллерийских подразделениях. В ходе тренировки, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, восстанавливают навыки, приобретенные в годы службы.

На практических занятиях, экипажи отрабатывают порядок приведения орудий в боевое положение, заряжание, наведение и огневое поражение целей. Стрельба ведется по мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника.

Все тренировки с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации, проходят с учетом специфики специальной военной операции.

Штурмом взят опорный пункт условного противника

В Бурятии на полигоне танкового соединения общевойсковой армии ВВО, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, отработали порядок штурма опорного пункта условного противника.

В ходе тренировки военнослужащие, исходя из полученных разведданных, разделились на группы для успешного выполнения поставленных задач. Ударная группа произвела штурм опорного пункта условного противника с применением дымов и различных средств имитации.

Во время проведения штурма, ударную группу прикрывали снайперские пары, расположенные на боевых позициях, позволяющих осуществлять контроль периметра опорного пункта. Помимо этого отдельная группа военнослужащих прикрывала тыл ударного подразделения.
Во время проведения занятия, для поражения условного противника военнослужащие использовали автоматы АК-74М и АК-12, пулеметы ПКМ и ручные гранаты РГД-5.

Совершенствуются навыки применения противотанковых гранатометов РПГ-7 и гранат РГД-5

На полигоне «Дивизионный» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, с мобилизованными военнослужащими прошли тренировки по боевому применению противотанковых гранатометов РПГ-7 и наступательных ручных гранат РГД-5.

В ходе занятий, мобилизованные военнослужащие выполняют огневое поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника, расположенных на различных дальностях. В зависимости от поставленной задачи, мобилизованные военнослужащие выбирали наиболее выгодную огневую позицию и положения для стрельбы. Огонь велся, как из положения стоя, так и с колена, а также из-за укрытия и из окопа. 
Упражнение метания боевых гранат производилось по ростовым мишеням, имитирующим живую силу условного противника, на расстоянии 25 метров.

Занятия с мобилизованными военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов, со строгим выполнением требований техники безопасности. В основе курса подготовки также лежит специфика проведения специальной военной операции.

Фото: function.mil.ru/скриншот
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мобилизация тренировки Бурятия

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