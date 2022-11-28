В Бурятии заработала программа льготного автокредитования для военнослужащих

В Бурятии заработала программа льготного кредитования на покупку российских автомобилей для военнослужащих, сообщили в республиканском минпромторге. В ней участвуют все модели LADA и УАЗ, произведенные с 1 декабря 2021 года стоимостью до 2 млн рублей. Заемщикам предоставляется субсидия на уплату первоначального взноса в размере 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.Программа подходит для тех, кто: проходит срочную военную службу по призыву; призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ; проходит военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту; проходит военную службу в войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ, пограничных органах на территории РФ.В программе льготного кредитования могут принять участие и члены семьи, дети, родители военнослужащих, а также пенсионеры, ранее проходившие военную службу.Обязательно требование для оформления льготного кредитования для всех категорий военнослужащих: заемщик должен предоставить в качестве второго документа водительское удостоверение; справку о том, что не заключал в 2021 и 2022 годах кредитные договоры на приобретение автомобилей; обязуется не заключать в 2022 году иных кредитных договоров на приобретение автомобилей. У заемщика должна быть регистрация по месту жительства либо регистрация по месту временного пребывания на территории Дальневосточного федерального округа.«Напомним, что Бурятии уже работает несколько программ на модели LADA, УАЗ и ГАЗ: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль в trade-in» и «Автомобиль государственному медицинскому персоналу и работникам сферы образования».Так, например, по программе «Первый автомобиль» заемщику предоставляется скидка, если у него нет в собственности машины. По программе «Семейный автомобиль» у заемщика должен быть хотя бы один несовершеннолетний ребенок до 18 лет. Скидка по программе «Автомобиль в trade-in» предоставляется, если заемщик в счет уплаты части первоначального взноса продает свой автомобиль возрастом свыше шести лет при условии владения им не менее года. Более подробную информацию можно получить у официального дилера в Улан-Удэ», - рассказал Алексей Оловянников, врио министра промышленности торговли и инвестиций Бурятии.Фото: rostec.ru