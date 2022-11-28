В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего сослуживца

В январе 2020 года в Республиканской кадетской школе-интернате открыли Парту героя с размещенной на ней информацией о прапорщике милиции Шагдаре Мункуеве.





Справка





Личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии почтил минутой молчания память своего коллеги, прапорщика милиции Шагдара Мункуева. Дважды кавалер ордена Мужества, сотрудник вневедомственной охраны погиб 17 лет назад при исполнении служебного долга, спасая человека от наезда автомобиля.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, вечером 27 ноября 2005 года в поселке Загорск патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглохла машина. В это время на дороге на большой скорости показалась машина. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда милиционер получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи.Шагдар Мункуев родился в 1968 году в селе Гунда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района Улан-Удэ. За время службы Шагдар Мункуев был дважды награжден орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – уже посмертно.Фото: Росгвардия Бурятии