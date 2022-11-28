В Бурятии с начала года найдено около 1200 без вести пропавших

С начала нынешнего года (за 10 месяцев) в органы внутренних дел Бурятии поступило 1224 заявления о без вести пропавших гражданах. Из них в 264 случаях речь шла о несовершеннолетних. Благодаря сотрудникам управления уголовного розыска регионального МВД и его территориальных органов все дети найдены.Продолжается розыск 33 взрослых, сообщила пресс-служба ведомства.В ней отметили, что неоценимую помощь в поисковых мероприятиях полицейским оказывают волонтеры и добровольческие организации. Они содействуют розыску граждан, собирая информацию об их местонахождении в телефонном режиме, а также выезжая на поиски потерявшихся людей в места их пропажи.Так, с участием добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» под руководством члена Общественного совета при УМВД по Улан-Удэ Вероники Ерофеевой за 10 месяцев отработана 761 заявка, найдены 423 взрослых и 206 детей. При этом для проведения поисковых мероприятий добровольцы выезжали в Тункинский, Хоринский, Заиграевский, Иволгинский, Прибайкальский, Кабанский и Тарбагатайский районы.МВД Бурятии напоминает: если ваш родственник потерялся, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции. При обращении в ОВД возьмите с собой документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем, его фотографию. При описании потерявшегося человека обязательно укажите приметы, наличие хронических заболеваний и опишите его одежду.Также полиция напоминает о возможности прохождения добровольной государственной дактилоскопической регистрации, которая имеет особое значение для людей, страдающих потерей памяти, например, пожилых. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.Еще одна мера оперативного розыска потерявшихся пенсионеров – записка в карман пиджака или куртки с данными о фамилии, имени, отчестве пожилого гражданина и контактных данных его родственников.В настоящее время добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Бурятии насчитывает более 500 добровольцев, из них около 80 человек на постоянной основе принимают участие в поисковых мероприятиях.Работа по увеличению количества добровольцев продолжается. Так, в 2022 году общественниками разработан социальный проект «Живем, спасая», направленный на создание в муниципальных образованиях добровольческих поисково-спасательных групп из местных жителей.Фото: Лиза Алерт