Общество 28.11.2022 в 17:02

В Бурятии с начала года найдено около 1200 без вести пропавших

Неоценимую помощь в поисках полицейским оказывают волонтеры и добровольческие организации
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Текст: Номер один
В Бурятии с начала года найдено около 1200 без вести пропавших
С начала нынешнего года (за 10 месяцев) в органы внутренних дел Бурятии поступило 1224 заявления о без вести пропавших гражданах. Из них в 264 случаях речь шла о несовершеннолетних. Благодаря сотрудникам управления уголовного розыска регионального МВД и его территориальных органов все дети найдены.

Продолжается розыск 33 взрослых, сообщила пресс-служба ведомства.

В ней отметили, что неоценимую помощь в поисковых мероприятиях полицейским оказывают волонтеры и добровольческие организации. Они содействуют розыску граждан, собирая информацию об их местонахождении в телефонном режиме, а также выезжая на поиски потерявшихся людей в места их пропажи.  

Так, с участием добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» под руководством члена Общественного совета при УМВД по  Улан-Удэ Вероники Ерофеевой за 10 месяцев отработана 761 заявка, найдены 423 взрослых и 206 детей. При этом для проведения поисковых мероприятий добровольцы выезжали в Тункинский, Хоринский, Заиграевский, Иволгинский, Прибайкальский, Кабанский и Тарбагатайский районы.

МВД Бурятии напоминает: если ваш родственник потерялся, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции. При обращении в ОВД возьмите с собой документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем, его фотографию. При описании потерявшегося человека обязательно укажите приметы, наличие хронических заболеваний и опишите его одежду.
Также полиция напоминает о возможности прохождения добровольной государственной дактилоскопической регистрации, которая имеет особое значение для людей, страдающих потерей памяти, например, пожилых. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Еще одна мера оперативного розыска потерявшихся пенсионеров – записка в карман пиджака или куртки с данными о фамилии, имени, отчестве пожилого гражданина и контактных данных его родственников.

В настоящее время добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Бурятии насчитывает более 500 добровольцев, из них около 80 человек на постоянной основе принимают участие в поисковых мероприятиях.

Работа по увеличению количества добровольцев продолжается. Так, в 2022 году общественниками разработан социальный проект «Живем, спасая», направленный на создание в муниципальных образованиях добровольческих поисково-спасательных групп из местных жителей.

Фото: Лиза Алерт
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