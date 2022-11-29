В Бурятии почти 98% населения образовано

В Бурятии по сравнению с итогами переписи 2010 года увеличилась доля населения с основным общим и выше образованием, такое образование имеет 97,9 % от численности населения указавших уровень своего образования, в 2010 году показатель составлял 94,3 %.В Бурятии заметно выросла доля лиц с высшим образованием с 21% в 2010 году (от численности ответивших на вопрос об образовании) до 25,7 % по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщил Бурятстат.Численность бакалавров по сравнению с итогами переписи 2010 года увеличилась в 4,8 раза и составила 33,1 тыс человек, численность магистров увеличилась в 3,2 раза и составила 11 тыс человек. Эти изменения произошли в связи с активным распространением на территории России двухуровневой системы высшего образования, переход на которую произошел в 2007 году. По этой же причине, несмотря на сохранение в вузах традиционной программы высшего образования, численность лиц с квалификацией специалиста сократилась на 10,2 %.Также в Бурятии растет численность лиц с послевузовским образованием. Численность кадров высшей квалификации составила 12,3 тыс человек, среди которых 2,5 тыс человек со степенью кандидата наук и 0,4 тыс человек – доктора наук.Стремительно растет и доля лиц со средним профессиональным образованием. Из численности лиц, указавших уровень образования, 37,2 % имели среднее профессиональное образование, в 2010 году данный показатель составлял 34,8 %.По данным Всероссийской переписи населения 2020 года 228,6 тыс человек указали, что получают образование. Более 94 % лиц, указавших обучение, получают знания по основным образовательным программам. Из них 59,2 % - по программам общего образования, 20,2 % - профессионального, 15,1 % – дошкольного. Доля обучающихся одновременно по основным и дополнительным программам составила 2,3 %, доля получающих образование только по дополнительным программам - 2,5 %.Напомним, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. В Бурятии по состоянию на 1 октября 2021 года Всероссийской переписью населения учтено 757,2 тыс человек в возрасте 15 лет и старше, из них 699,5 тыс человек указали уровень своего образования.Фото: pixabay.com