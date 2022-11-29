Общество 29.11.2022 в 10:00

В Бурятии почти 98% населения образовано

Причем более четверти жителей республики имеют высшее образование
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии почти 98% населения образовано
В Бурятии по сравнению с итогами переписи 2010 года увеличилась доля населения с основным общим и выше образованием, такое образование имеет 97,9 % от численности населения указавших уровень своего образования, в 2010 году показатель составлял 94,3 %.

В  Бурятии заметно выросла доля лиц с высшим образованием с 21% в 2010 году (от численности ответивших на вопрос об образовании) до 25,7 % по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщил Бурятстат.

Численность бакалавров по сравнению с итогами переписи 2010 года увеличилась в 4,8 раза и составила 33,1 тыс человек, численность магистров увеличилась в 3,2 раза и составила 11 тыс человек.  Эти  изменения произошли в связи с активным распространением на территории России двухуровневой системы высшего образования, переход на которую произошел в 2007 году. По этой же причине, несмотря на сохранение в вузах традиционной программы высшего образования, численность лиц с квалификацией специалиста сократилась на 10,2 %.

Также в Бурятии растет численность лиц с послевузовским образованием. Численность кадров высшей квалификации составила 12,3 тыс человек, среди которых 2,5 тыс человек со степенью кандидата наук и 0,4 тыс человек – доктора наук.

Стремительно растет и доля лиц со средним профессиональным образованием. Из численности лиц, указавших уровень образования, 37,2 % имели среднее профессиональное образование, в 2010 году данный показатель составлял 34,8 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года 228,6 тыс человек указали, что получают образование. Более 94 % лиц, указавших обучение, получают знания по основным образовательным программам. Из них 59,2 % - по программам общего образования, 20,2 % - профессионального, 15,1 % – дошкольного. Доля обучающихся одновременно по основным и дополнительным программам составила 2,3 %, доля получающих образование только по дополнительным программам - 2,5 %.

Напомним, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. В Бурятии по состоянию на 1 октября 2021 года Всероссийской переписью населения учтено 757,2 тыс человек в возрасте 15 лет и старше, из них 699,5 тыс человек указали уровень своего образования.

Фото: pixabay.com
Теги
образование уровень статистика

Все новости

Житель Улан-Удэ заплатил 50 тыс руб за укус собаки
29.11.2022 в 10:25
В Бурятии почти 98% населения образовано
29.11.2022 в 10:00
Налог на доходы работников
29.11.2022 в 10:00
На трассе в Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»
29.11.2022 в 09:52
В Бурятии призвали уменьшить таможенные пошлины в России
29.11.2022 в 09:46
В Улан-Удэ пьяный водитель без прав протаранил столб
29.11.2022 в 09:26
«Российская армия, в числе которой и воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население»
29.11.2022 в 00:50
В Улан-Удэ полыхают два дома
28.11.2022 в 20:12
Цирк Бурятии готовится удивить зрителей новыми постановками
28.11.2022 в 19:36
Владимир Павлов поздравил тружеников Бичурского района
28.11.2022 в 18:36
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 ноября

Читайте также
Житель Улан-Удэ заплатил 50 тыс руб за укус собаки
В эту сумму вошли материальный ущерб, компенсация морального вреда и судебные расходы
29.11.2022 в 10:25
Налог на доходы работников
Взносы, которые платят работодатели
29.11.2022 в 10:00
«Российская армия, в числе которой и воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население»
Глава Бурятии отреагировал на слова Папы Римского о жестокости чеченцев и бурят, напомнив понтифику судьбу Белграда и Ливии
29.11.2022 в 00:50
Владимир Павлов поздравил тружеников Бичурского района
Он поблагодарил сельчан за искреннюю любовь к своему делу, к родной земле
28.11.2022 в 18:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru