Общество 29.11.2022 в 15:15

Жительница Улан-Удэ убила сожителя в ходе утренней перебранки

Поначалу обвиняемая заявляла, что мужчина  с ранением вернулся из магазина, куда недавно ходил за спиртным
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Жительница Улан-Удэ убила сожителя в ходе утренней перебранки
В Улан-Удэ  завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что обвиняемая проживала в квартире одного из домов на улице Терешковой в Улан-Удэ. Утром  23 сентября нынешнего на фоне алкогольного опьянения она поссорилась с сожителем и в ходе словесной перебранки нанесла ему удар в грудную клетку ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемая вызвала скорую медицинскую помощь, сообщив, что сожитель с ранением вернулся из магазина, куда недавно ходил за спиртным. Однако позже в ходе допроса с учетом предъявленных ей улик женщина признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.    

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СКР

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