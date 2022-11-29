Жительница Улан-Удэ убила сожителя в ходе утренней перебранки

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что обвиняемая проживала в квартире одного из домов на улице Терешковой в Улан-Удэ. Утром 23 сентября нынешнего на фоне алкогольного опьянения она поссорилась с сожителем и в ходе словесной перебранки нанесла ему удар в грудную клетку ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Обвиняемая вызвала скорую медицинскую помощь, сообщив, что сожитель с ранением вернулся из магазина, куда недавно ходил за спиртным. Однако позже в ходе допроса с учетом предъявленных ей улик женщина признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: СКР