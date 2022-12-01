Жители Бурятии надеются на параллельный импорт автомобилей

Автомобильный сайт Дром выяснил отношение россиян к уходу автомобильных брендов. Почти половина опрошенных жителей Бурятии (47%) считают, это событие большой потерей.При этом 38% автолюбителей региона не видят проблем и считают, что российскому авторынку поможет параллельный импорт. Каждый десятый ответил, что место ушедших с рынка иностранных брендов займут китайские марки. И только 4% верят, что удастся заменить отечественными.В среднем по стране 59% считают уход автомобильных брендов большой потерей. Тяжелее всего расставание с иностранными автомобильными брендами восприняли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана — в этих регионах около 70% автолюбителей назвали это потерей. Автолюбители Дальнего Востока больше всех в стране надеются на параллельный импорт — более трети опрошенных считают, что эта схема поможет рынку. А жители Кавказа сильнее остальных россиян верят в отечественный автопром. В регионе 9% автолюбителей считают, что именно российские машины заменят ушедших с рынка.Опрос проводился с 21 октября по 2 ноября среди пользователей сайта Дром. В нем участвовали почти 14 тысяч человек.Фото: «Номер один»