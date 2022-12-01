Телебашню в Улан-Удэ будут зажигать чаще

Со 2 декабря и вплоть до Нового года архитектурно-художественная подсветка на телебашне в Улан-Удэ будет гореть по пятницам и субботам с 19:00 до 22:00.В преддверии Нового года - 31 декабря - подсветка загорится в 19:00 и будет работать до часу ночи. В праздничные дни, с 1 по 8 января, ее будут включать каждый день с 19:00 до 22:00, сообщили в мэрии города.Разработать график включения новой подсветки вне государственных и республиканских праздников поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Эта телебашня - одна из главных городских достопримечательностей. С новой подсветкой и оборудованием телебашни не только наши государственные и народные праздники, важные даты станут более значимыми, яркими и запоминающимися. Мы хотим, чтобы и в будние дни, в преддверии Нового года телебашня создавала настроение нашим жителям и украшала город, - отметил Игорь Шутенков.Как отметили в мэрии, в следующем году подсветку будут зажигать в дни празднования Рождества Христова, Сагаалгана, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня народного единства, Дня Конституции.Напомним, новую архитектурно-художественную подсветку, состоящую из 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов, запустили на телебашне на улице Бабушкина накануне Дня народного единства. Проект реализован за счет средств Российской телевизионной и радиовещательной сети.По заявлению руководства Российской телевизионной сети, подсветка на Улан-Удэнской телебашне в настоящее время стала самой современной и функциональной не только на Дальнем Востоке, но и в России. Современное оборудование и программное обеспечение позволяют окрашивать телебашню практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения, включать светодинамические сцены: переливания, мерцание, стробоскопы, сияние. На медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте около 60 метров, можно будет показывать текст и видеоролики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии