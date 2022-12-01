В Бурятии мужчина взыскал с чиновников порядка миллиона рублей

Житель республики попал в ДТП и решил взыскать ущерб, полученный за дорогостоящий ремонт автомобиля с местных чиновников. Исковые требования он мотивировал тем, что ДТП произошло по вине администрации Гусиноозерска – на проезжей части была земляная насыпь, которую водитель, ехавший ночью, не увидел.

Представитель ответчика - администрации Гусиноозерска исковые требования не признал. Он настаивал на том, что администрация не производила отсыпку дороги и не заключала договоры с подрядными организациями, а данными о лицах, которые разгрузили землю на указанную автодорогу, не располагает.

«Обращения (заявления, жалобы) о нарушении прав в связи с отсыпкой указанного проезда (автодороги) от жителей в администрацию Гусиноозерска не поступали. Возможности делать ежедневный объезд автодорог Гусиноозерска у представителей администрации нет. В связи с указанным, администрация не владела на момент ДТП информацией о наличии земляной насыпи, не производила ремонтные работы на автодороге, в связи с чем, не обеспечила ограждение места нахождения земляной насыпи», - пытался выкрутиться представитель местной администрации.

Из материалов дела следует, что около 23 ч. 50 мин. водитель ехала домой от родителей. Повернув с проулка на грунтовую дорогу девушка внезапно наехала на кучу земли. Наезд произошел, поскольку куча земли находилась на проезжей части дороги, на полосе ее движения, чего нельзя было ожидать, предупреждающих знаков, ограждения не было.

«Насыпь слилась с грунтовой дорогой, кроме того на этом участке дороги отсутствовало освещение, поэтому она не смогла ее вовремя заметить. Скорость движения автомобиля была небольшая, световые приборы были включены. По данной дороге она ездит не часто, в это день к родителям ехала по другой дороге и не могла предположить, что ведутся какие-то ремонтные работы», - следует из материалов дела.

После наезда на насыпь женщина позвонила в ГИБДД, приехали сотрудники и произвели фиксацию ДТП. Выйдя из машины, она увидела, что кучи земли были расположены по всей грунтовой дороге. На следующий день этих куч уже не было, грейдер их сровнял с дорогой.

Собственником транспортного средства является истец.

В результате наезда транспортному средству истца были причинены механические повреждения.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, входит в состав муниципального имущества, значится в реестре муниципальной собственности администрации Гусиноозерска.

При выяснении обстоятельств дела, стало известно о том, что кучи песка появились из-за протягивания водоколонки. Подрядчик, который занимался водоколонкой, возил песок для отсыпки грунтовой дороги, но меры по установлению предупреждающих дорожных знаков, ограждению куч песка на дороге не принял, т.к. не посчитал нужным.

Согласно законодательству, содержать автомобильные дороги местного значения в границах населенного пункта должны местные власти. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований.

Суд решил исковые требования удовлетворить.

«Взыскать с администрации Гусиноозерска, управления городского хозяйства и строительства солидарно ущерб в размере 916600 руб.», - постановил суд.

Фото: ru.freepick.com