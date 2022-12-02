Бичура обрела год рождения

Село Бичура, часто именуемое столицей семейских Забайкалья, обрело год своего рождения - 1723. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» глава Бичурского района Василий Смолин по итогам заседания исторического совета.«Сегодня в Бичуре и во всем Бичурском районе очень знаковое событие! Мы на протяжении нескольких лет изучали, когда образовано село Бичура. Конечно, этот исторический вопрос требует исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многого другого. Первое заседание исторического совета готовилось более года и прошло 8 сентября, но, увы, историки и краеведы привлеченные для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на эту тему был подготовлен краеведом Светланой Сергеевной Арсентьевой. Выводы и предложения из первого заседания совета были сделаны, и в результате Светлана Сергеевна на очередном заседании исторического совета представила подробный доклад с указанием документов, полученных из различных архивов».Краевед отыскала в старинных книгах записи о рождении первых коренных бичурян, относящиеся к 1723 году. На сегодняшний день это самое раннее из известных документальных упоминаний о Бичуре. В трудах крупнейшего исследователя старообрядчества Фирса Болонева содержится архивный документ о поселении в Бичуре в 1768 году 26 семей общим количеством 70 душ мужского и 66 женского пола.Историк-славист, этнограф и публицист Павел Ровинский писал: «Семейские из первой партии прибывших были поселены наперво по речке Иро слободой под названием Покровского села. А потом снова переведены, а, по мнению самих бичурян, перешли сами на речку Бичуру в Бичурскую деревню... В январе 1795 г. в Бичуре проживало уже 186 душ мужского пола и 185 женского, всего 371 человек в 31 доме. Не страшил их никакой труд и борьба с природой... Переселенцы смогли не только прокормить себя, но и сравнительно дешево продавали излишки муки. Занимались в основном хлебопашеством, овощеводством, меньше животноводством. Сеяли яровую рожь, пшеницу, овес, гречиху, коноплю, с одной десятины получали до 70-80 пудов зерна, иногда и по 100 пудов. Вели добычу кедрового ореха, гнали смолу, деготь. В таежных урочищах печи курились весь теплый сезон. Продукцию вывозили в Верхнеудинск, Кяхту, Петровский Завод, сплавляли по Хилку...».Тем не менее, в вопросе о годе основания Бичуры до последнего времени сохранялась неопределенность. Поскольку из исследований Фирса Болонева и Павла Ровинского следует, что к моменту изученных ими событий «Бичюрская деревня», как писали тогда название села, уже существовала.Теперь Бичура может отметить юбилейную дату уже в следующем, 2023 году, – в год 100-летия Республики Бурятия.«Все идёт к тому, что 2023 год - это 300-летний юбилей Бичуры!», – сообщил глава муниципалитета Василий Смолин. За это проголосовали 20 из 21 члена исторического совета. Принято решение о направлении материалов в районный совет депутатов Бичурского района для утверждения на сессии. Но исторические изыскания будут продолжены и, вероятно, откроют еще немало интересных и познавательных страниц в истории райцентра.«Большой трудный путь по установлению года образования села Бичура пройден, но исторический поиск не прекратился. Нужно установить дату празднования дня рождения нашей районной столицы. Может это престольный праздник первой церкви в Бичуре? На эти и многие другие вопросы еще предстоит ответить нашим историкам и краеведам», – подчеркнул Василий Смолин.Глава Бичурского района от души поблагодарил всех участников исторического поиска, выразив особую признательность Светлане Арсентьевой за проделанный научный труд. «Белых пятен» в истории одного из самых знаменитых и уникальных сел Бурятии становится меньше, и это не только долг доброй памяти и глубокого почтения предкам современных бичурян, но и важная часть духовно-исторического наследия для будущих поколений.Фото пресс-службы администрации Бичурского района