В Бурятии юноша убил односельчанина, три часа избивая его

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в «убийстве, совершенном с особой жестокостью», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Юноша проживал в селе Ганзурино Иволгинского района, учебу не посещал, употреблял алкогольные напитки. Вечером 18 сентября этого года он распивал спиртное в компании знакомых взрослых местных жителей в доме у одного из них. Около полуночи из-за спора о давнем незначительном денежном долге у молодого человека произошла ссора с одним из мужчин, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый решил совершить его убийство с особой жестокостью.Подросток в течение трех часов кулаками, ногами, подручными предметами и ножом наносил удары потерпевшему по различным частям тела, причинив около семидесяти повреждений, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был изобличен и задержан. В ходе допросов он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.Также в ходе предварительного следствия установлено, что подросток числился студентом одного местного колледжа, однако с ноября прошлого года ни разу не посещал занятия. Из образовательного учреждения в компетентные органы по делам несовершеннолетних в связи с пропусками подростком учебы сообщения не направлялись. Более того, молодой человек был спокойно переведен на второй курс. По мнению следствия, это обстоятельство способствовало алкоголизации молодого человека и последующему совершению им особо тяжкого преступления. Директору директору колледжа направлено представление о ненадлежащей воспитательной работе со студентами. Меры по нему уже приняты.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: unsplash.com