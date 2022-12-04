В Бурятии с экс-министра взыскали 20 млн рублей за «сиротские домики»

Программа по обеспечению детей-сирот жильем подвела под монастырь уже не одного крупного чиновника. Не успели утихнуть скандалы, связанные с непригодными для жилья домиками в Сотниково, как завершились очередные разбирательства по таким же домикам, но в Кяхте. На сей раз под раздачу попал бывший министр строительства республики Федор Трифонов – на него «повесили» 20 млн рублей ущерба бюджету.Карьера Федора Трифонова, совершив определенный взлет, резко пошла на спад. Так, с 2013 по 2015 год он возглавлял республиканский минстрой. Однако в 2015 году покинул этот пост. Предположительно, из-за частой и резкой критики министерства, вызванной, в первую очередь, срывом сроков выполнения программы по переселению из ветхого жилья.Однако на произвол судьбы его не оставили: чуть позже он возглавил Службу государственного строительного надзора. Но после того, как ее объединили с жилищной инспекцией, Федору Трифонову досталась должность заместителя руководителя. Позже, впрочем, и это место ему пришлось покинуть.В то же время вокруг фигуры Федора Трифонова начали происходить события, точка в которых поставлена лишь недавно.Началось все с проверки домов, построенных для детей-сирот в городе Кяхте, в 2019 году. Дома сданы в эксплуатацию в 2013 году. Однако на момент проверки из 26 детей-сирот в предоставленном жилье проживали только пять человек. Среди причин, по которым жильцы не жили в предоставленных квартирах, называлось отсутствие водоснабжения, канализации, холод в помещении, плесень, щели в стенах.В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В 2021 году это дело поступило на рассмотрение Советского райсуда Улан-Удэ, и в качестве обвиняемого как раз значился бывший министр строительства Бурятии Федор Трифонов. А в январе этого года суд вынес приговор: признал экс-министра виновным и приговорил к штрафу в размере 180 тыс. рублей. Однако в связи с истечением срока давности Федор Трифонов освобожден от наказания.Казалось бы, вышел сухим из воды. Но не тут-то было: прокуратура республики подала на экс-чиновника иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Сумма для физического лица (пусть и бывшего министра) астрономическая: почти 20 млн рублей.В суде представитель прокуратуры напирал на то, что расследование установило его вину и все обстоятельства случившегося.«Расследованием установлено, что Трифонов Ф. М., занимая должность министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, являясь ответственным за приобретение в республиканскую собственность жилых помещений, в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности вследствие небрежного отношения к службе, в рамках государственного контракта, заключенного с ООО «Аян», подписал акты приема-передачи 26 жилых помещений без надлежащего установления их соответствия требованиям государственного контракта, техническому заданию, проектной документации», - обвиняли силовики экс-министра.В итоге, по словам представителя прокуратуры, в собственность республики приобретено 26 непригодных для проживания домов.Защитник Трифонова в суде возражал против таких требований: «Истцом не доказан размер причиненного ущерба, поскольку в настоящее время спорные жилые дома аварийными не признаны, переданы муниципалитету. При этом в состояние, непригодное для проживания, они приведены как самими жильцами, так и ГБУ «Республиканский ресурсный центр «Семья», которое должно было надлежащим образом следить за состоянием переданного имущества».Октябрьский районный суд, выслушав стороны, пришел к выводу, что «истцом не представлены достаточные и убедительные доказательства фактически причиненного Республике Бурятия ущерба». И отказал прокуратуре, освободив бывшего министра от выплаты.Но на этом история не закончилась. Прокуратура обратилась в Верховный суд Бурятии с требованием отменить решение первой инстанции, а иск все-таки удовлетворить, «поскольку вступившим в законную силу судебным актом установлено, что в результате незаконных действий ответчика бюджету Республики Бурятия причинен ущерб в указанном в иске размере».Представитель Трифонова выбрал ту же самую стратегию зашиты, видимо, полагая, что она сработает и в этот раз. Но.«Приговором установлено, что Трифонов Ф. М. совершил халатность... В результате преступных действий Трифонова Ф. М., выразившихся в приобретении по государственным контрактам непригодных для проживания жилых помещений, бюджету Республики Бурятия причинен ущерб на общую сумму 19 917 566,40 рубля. Размер причиненного вреда входил в предмет доказывания по уголовному делу и являлся квалифицирующим признаком инкриминируемых ответчику преступлений. Каких-либо доказательств, позволяющих установить иной размер ущерба, ответчиком не представлено, как и доказательств его возмещения».В конце концов, Верховный суд принял решение отменить вердикт Октябрьского суда и вынести по этому делу новый: иск прокуратуры удовлетворить, взыскать с Федора Трифонова требуемую сумму.Отметим, мы не раз уже поднимали тему разбирательств вокруг «сиротских домиков». К примеру, подобная же ситуация случилась в поселке Сотниково, из-за чего некоторые чиновники также сели на скамью подсудимых.Однако в процессе выяснилось, что их преступление заключается лишь в том, что они подписали бумаги, боясь, что миллионы рублей вернутся в федеральный бюджет и сироты останутся вообще без жилья. Такую ситуацию создает несовершенное законодательство, зажимая местные власти в тиски и заставляя оказаться перед непростым выбором. Впрочем, для силовиков и судей эти доводы вряд ли имеют хоть какой-то вес.Фото: russianstock.ru