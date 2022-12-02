Общество 02.12.2022 в 18:18

В Улан-Удэ произойдут отключения электроэнергии с 5 по 9 декабря

Они коснутся, как центра города, так и всех его районов из-за плановых работ
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ произойдут отключения электроэнергии с 5 по 9 декабря
Администрация столицы Бурятии обратилась к горожанам с объявлением о том, что с 5 по 9 декабря в связи с проведением плановых работ будет отключена электроэнергия. Приводится список адресов отключений:

5 декабря

  - ул. Шмидта, 2/1, 2/2, 4-6, ул. Куйбышева, 1, 2, ул. Свердлова, 1, 2, 6а, ул. Смолина, 5б, 5/1-5/4, ул. Свободы, 2-13, 2/2, 2/3, ул. Банзарова, 1-5, 5а, 5б, ул. Кузнечная, 2-8. С 09-00 до 17-00 - для подрезки крон деревьев.

- ул. Дундича, 1-15, 24, ул. Шевченко, 1-28, ул. Белинского, 23. С 09-00 до 17-00 - для подрезки крон деревьев.

- СНТ Пищевик. С 10-00 до 17-00 - для замены силового трансформатора.

- ул. Октябрьская, 2, 2/1, 2в. С 13-00 до 17-00 - для технического обслуживания..

6 декабря

- ул. Полярная, 1-7, Полярный пер., 1-6, ул. Тобольская, 1-9, ул. Тобольская, 32-46, Тобольский пер., 11-20, 11а, ясли-сад №88 «Ладушки», ул. Ключевская, 56-62. С 13-00 до 17-00 - для устранения замечаний.

- ул. Серова, 2, ул. Сиреневая, 1-31, ул. Славы, 60, ул. Монтажная, 2-18, 1а, 1в, 1б, ул. Янтуева, 18, ул. Березовая (Стеклозавод), 1а, 6а. С 09-00 до 17-00 - для технического обслуживания.

- ул. Мунгонова, 1-42, 22а, АЗС №6, с/т «Горки», ул. Буранная, 1, 5б, ул. Ясеневая, 5-69, ул. Клеверная, 1-27, ул. Испытателей, 11а, ул. Северо-Восточная, 22-98, ул. Миля, 1-37, ул. Королева, 2а, 33а, 7-75, ул. Исаева, 3-12, ул. Сафронова, 6, 8, ул. Чкалова, 21, ул. Камова, 8б, блок 2, блок 1, ул. Авиаторов, 1-55, ул. Буранная, 60, ДНТ «Молодежный». С 13-00 до 17-00 – для демонтажа ПКУ.

7 декабря

- Школа №19, ул. Жердева, 19-25, ул. Ключевская, 22. С 13-00 до 17-00 для устранения замечаний.

- ул. Лермонтова, 6-130, ул. Лобачевского, 1-41, ул. Вакарина, 23-98, ул. Шевченко, 29-130, ул. Подлесная, 102-106, Водоналивная будка по ул. Шевченко (МУП Водоканал), ул. Ковалевской, 4-14, ул. Короленко, 1-72, ул. Кольцевая, 1-51, ул. Вакарина, 45-82, ул. Дарвина, 12-33, ул. Короленко, 33-39. С 09-00 до 13-00- для монтажа провода.

8 декабря

- ул. Ключевская, 2-16. С 13-00 до 17-00 для устранения замечаний.

- ул. Туполева (У-УЭК), ул. Туполева, 13-17, ул. Антонова, 20-23. С 13-00 до 17-00 – для технического обслуживания

- ул. Шмидта, 2/1, 2/2, 4-6, ул. Куйбышева, 1, 2, ул. Свердлова, 1, 2, 6а, ул. Смолина, 5в, 5/1-5/4, ул. Свободы, 2-13, 2/2, 2/3, ул. Банзарова, 1-5, 5а, 5б, ул. Кузнечная, 2-8. С 09-00 до 17-00 – для подрезки крон деревьев.

9 декабря

- КНС, ПНС в 111 квартале, 111 квартал, 11, 113 квартал, д. 2, 5, 8, 9, 13. С 13-00 до 17-00 – для регулировки привода ВН.

- Школа № 46 по ул. Чайковского, детский сад №51 по ул. Чайковского, 10б, ул. Чайковского, 10-14, детский клуб «Юность» по ул. Чайковского, 10. С13-00 до 17-00 - для технического обслуживания.

Фото: ulan-ude-info.ru
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электроэнергия отключения город

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