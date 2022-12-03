Общество 03.12.2022 в 15:39

В Бурятии в ноябре число регистраций браков упало в два с половиной раза

Это связывают с завершением частичной мобилизации
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии в ноябре число регистраций браков упало в два с половиной раза
По данным управления ЗАГС Бурятии, если в сентябре 2022 в Бурятии было заключено 1338 браков, в октябре - 950, то в ноябре - всего 604. 

Судя по всему, мы имеем дело со спадом, связанным с завершением частичной мобилизации в республике. И сентябрьский рост регистраций, скорее всего, был связан со срочным официальным оформлением  отношений ради получения  будущих выплат для жён мобилизованных. В связи с тем, что они  предоставляются только женщинам, находящимся в официальном браке, а также их детям. 

Между тем, несмотря на осенний всплеск регистраций, число регистрируемых браков будет и дальше падать в Бурятии - убеждена  директор улан-удэнского центра урегулирования конфликтов Светлана Тоневицкая.

По её словам "институт семьи у нас разрушается".

- Все начинается не только в семьях, но и в наших школах, где дают знания, которые, зачастую, молодым людям в будущем будут не нужны. А вот действительно необходимые вещи, как элементы психологии, умение  решать возникающие конфликты в семье - вот этому никто молодое поколение не обучает, - сообщила  Светлана Тоневицкая. - Сам институт семьи подвергается большому давлению в наше время.

Фото: "Номер один"


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