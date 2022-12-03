В Бурятии в ноябре число регистраций браков упало в два с половиной раза

По данным управления ЗАГС Бурятии, если в сентябре 2022 в Бурятии было заключено 1338 браков, в октябре - 950, то в ноябре - всего 604.Судя по всему, мы имеем дело со спадом, связанным с завершением частичной мобилизации в республике. И сентябрьский рост регистраций, скорее всего, был связан со срочным официальным оформлением отношений ради получения будущих выплат для жён мобилизованных. В связи с тем, что они предоставляются только женщинам, находящимся в официальном браке, а также их детям.Между тем, несмотря на осенний всплеск регистраций, число регистрируемых браков будет и дальше падать в Бурятии - убеждена директор улан-удэнского центра урегулирования конфликтов Светлана Тоневицкая.По её словам "институт семьи у нас разрушается".- Все начинается не только в семьях, но и в наших школах, где дают знания, которые, зачастую, молодым людям в будущем будут не нужны. А вот действительно необходимые вещи, как элементы психологии, умение решать возникающие конфликты в семье - вот этому никто молодое поколение не обучает, - сообщила Светлана Тоневицкая. - Сам институт семьи подвергается большому давлению в наше время.Фото: "Номер один"