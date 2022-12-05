Общество 05.12.2022 в 10:00

Холодно в квартире

Куда обращаться, если температура в жилом помещении ниже нормы?
A- A+
Текст: Номер один
Холодно в квартире
Pixabay

Вопрос: «У нас в квартире холодно – утром около 16-18 градусов. Куда обращаться?» 

Дамдин, г. Улан-Удэ

Отвечает Роспотребнадзор:

- Температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период года должна быть не ниже +18-20°C, в угловых комнатах – не ниже +20-22°C. Если температура ниже положенных нормативов, то нужно обратиться в организацию, которая обслуживает дом (управляющая организация или ТСЖ).

Если же договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг, то и разбираться с ними придется самостоятельно. Необходимо составить претензию (2 экземпляра), одна вручается исполнителю, на другой ставится отметка о принятии. Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении.

В претензии нужно указать, что температура в квартире ниже нормативной, в связи с чем необходимо потребовать провести замеры температуры воздуха в квартире. Ссылаться при этом можно на Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Если на письмо нет ответа или не приняты меры по устранению, следует обратиться:

- в государственную жилищную инспекцию по месту жительства;

- в суд, чтобы потребовать возместить убытки (к примеру, если в холода были использованы обогревательные приборы и счет за электроэнергию существенно превысил обычные суммы).

Если возникают трудности в составлении претензии, то всегда можете обратиться в Роспотребнадзор.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии мошенники выманивают деньги под предлогом помощи участникам СВО
05.12.2022 в 12:25
В Улан-Удэ будут судить двух воров цветного металла
05.12.2022 в 12:14
Монгольской бараниной лакомятся в США, а козлятиной - в Гонконге
05.12.2022 в 11:58
В Бурятии произошел пожар в газовой котельной
05.12.2022 в 11:08
В Улан-Удэ 16-летний пес на старости лет обрел свою семью
05.12.2022 в 11:07
Житель Бурятии променял коноплю на покрышки и бензопилу
05.12.2022 в 10:50
«Россети» строят инфраструктуру энергоснабжения ГОК «Озерный» в Бурятии
05.12.2022 в 10:30
Тройное ДТП произошло на заснеженной дороге в Бурятии
05.12.2022 в 10:09
Холодно в квартире
05.12.2022 в 10:00
Жители Бурятии продадут игрушки, а деньги направят в помощь солдатам на СВО
05.12.2022 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
В Бурятии мошенники выманивают деньги под предлогом помощи участникам СВО
Они звонят в компании и представляются руководителем Роспотребнадзора
05.12.2022 в 12:25
В Улан-Удэ будут судить двух воров цветного металла
Они пытались похитить лом латуни стоимостью около 150 тыс рублей
05.12.2022 в 12:14
Монгольской бараниной лакомятся в США, а козлятиной - в Гонконге
В России наши соседи закупают рыбные, молочные, мясные консервы, мёд и свинину  

05.12.2022 в 11:58
В Улан-Удэ 16-летний пес на старости лет обрел свою семью
Счастливую историю рассказали волонтеры организации «Собака счастья»
05.12.2022 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru