Холодно в квартире

Вопрос: «У нас в квартире холодно – утром около 16-18 градусов. Куда обращаться?»

Дамдин, г. Улан-Удэ

Отвечает Роспотребнадзор:

- Температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период года должна быть не ниже +18-20°C, в угловых комнатах – не ниже +20-22°C. Если температура ниже положенных нормативов, то нужно обратиться в организацию, которая обслуживает дом (управляющая организация или ТСЖ).

Если же договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг, то и разбираться с ними придется самостоятельно. Необходимо составить претензию (2 экземпляра), одна вручается исполнителю, на другой ставится отметка о принятии. Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении.

В претензии нужно указать, что температура в квартире ниже нормативной, в связи с чем необходимо потребовать провести замеры температуры воздуха в квартире. Ссылаться при этом можно на Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Если на письмо нет ответа или не приняты меры по устранению, следует обратиться:

- в государственную жилищную инспекцию по месту жительства;

- в суд, чтобы потребовать возместить убытки (к примеру, если в холода были использованы обогревательные приборы и счет за электроэнергию существенно превысил обычные суммы).

Если возникают трудности в составлении претензии, то всегда можете обратиться в Роспотребнадзор.