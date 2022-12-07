Сведения из бюро кредитных историй
Вопрос: «Могу ли я получить сведения о своих кредитах?»
Антон И.
В бюро кредитных историй (БКИ) хранится информация обо всех кредитах человека: где, когда и сколько денег взял, платил вовремя или с задержкой, какой у него кредитный рейтинг.
Выписка из бюро поможет:
- оценить вероятность получения кредита;
- посмотреть, нет ли ошибок в кредитной истории;
- проверить, не стали ли жертвой мошенников.
На Госуслугах можно узнать адреса и телефоны бюро, в которых хранится кредитная история. Вот как это сделать:
1. Авторизоваться на Госуслугах и перейти на страницу «Получение информации о вашей кредитной истории».
2. Проверить корректность данных в профиле.
3. Отправить запрос.
В течение дня Банк России сформирует и отправит список БКИ в личный кабинет. Бесплатно можно заказать кредитный отчет два раза в год в каждом БКИ.