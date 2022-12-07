Общество 07.12.2022 в 10:00

Сведения из бюро кредитных историй

Как их можно получить?
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Сведения из бюро кредитных историй
Pixabay

Вопрос: «Могу ли я получить сведения о своих кредитах?» 

Антон И.

В бюро кредитных историй (БКИ) хранится информация обо всех кредитах человека: где, когда и сколько денег взял, платил вовремя или с задержкой, какой у него кредитный рейтинг.

Выписка из бюро поможет:

- оценить вероятность получения кредита;

- посмотреть, нет ли ошибок в кредитной истории;

- проверить, не стали ли жертвой мошенников.

На Госуслугах можно узнать адреса и телефоны бюро, в которых хранится кредитная история. Вот как это сделать:

1. Авторизоваться на Госуслугах и перейти на страницу «Получение информации о вашей кредитной истории».

2. Проверить корректность данных в профиле.

3. Отправить запрос.

В течение дня Банк России сформирует и отправит список БКИ в личный кабинет. Бесплатно можно заказать кредитный отчет два раза в год в каждом БКИ.

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