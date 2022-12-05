В Бурятии от коронавируса больше не умирают

В российских регионах в связи с завершением пандемии COVID-19 начали расформировывать региональные штабы, созданные в начале 2020 года для борьбы с коронавирусом. В Бурятии этот вопрос также назрел, говорят в штабе.Спустя без малого два года в связи с ослаблением вируса и появлением коллективного иммунитета грозный ранее COVID-19 перестал представлять особую угрозу. По крайней мере, в Бурятии от COVID-19 больше никто не умирает. Так, по данным Управления Роспотребнадзора по РБ на 1 декабря, последний случай смерти пациента с положительным тестом на COVID-19 был зафиксирован ещё в начале ноября. С тёх пор ситуация в Бурятии только продолжает улучшаться: в среднем выявляется по 30-50 новых случаев коронавируса, но обычно пациентам не требуется госпитализация.Тем временем, Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции состоит из восьми десятков чиновников и врачей. И в разгар пандемии он заседал по два раза в неделю. Однако последний раз члены штаба собирались в конце сентября и, судя по официальному протоколу заседания, чиновникам там явно было нечем заняться. За исключением разве что «очень важного вопроса» - распределения 395 ПЦР-тестов, невостребованных в одной из больниц. И, чтобы не истекли сроки из-за невостребованности тестирования, почти 80 участников совещания решили раскидать их по всем медучреждениям региона.- Все понимают, что собираться нам уже нечего, а следующее заседание штаба должно уже быть завершающим, с его расформированием и объявлением о полной победе над коронавирусом, - сообщил один из постоянных членов штаба. - Но все ждут команды сверху.Улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик полагает, что «хотя эпидемия завершилась, но в спящем режиме антикоронавирусный штаб может существовать если не бесконечно, то достаточно долго». И пока не разработаны критерии того, что считать завершением эпидемии, возможно, для этого придётся ждать полного «обнуления» числа положительных тестов. И хотя, по словам эксперта, «принятие решений по коронавирусу отдано на откуп регионам, чиновники Бурятии в этом вопросе не будут бежать впереди паровоза и дождутся сигнала из Москвы, исходя из принципа как бы чего не вышло».В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии на вопрос о сроках ликвидации главного органа по борьбе с коронавирусом сообщили, что пока такое решение ещё не принято.Фото: «Номер один»