Общество 05.12.2022 в 09:59

Жители Бурятии продадут игрушки, а деньги направят в помощь солдатам на СВО

В Муйском районе сшили более 50 новогодних гномиков
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Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии продадут игрушки, а деньги направят в помощь солдатам на СВО

В районе Бурятии с 24-25 декабря пройдет ярмарка-распродажа в рамках акции «ТвойМойНаш» вклад в победу. Сельчане своими руками сшили 50 игрушек-гномиков. Об этом сообщили в местной группе «Муя-инфо 24/7».

«Можно отшить дома или прийти в цех. Будет возможность продать свои изделияна ярмарке-распродаже 24 - 25 декабря. Средства от продажи игрушек пойдут на закуп ткани для пошива толстовок, термобелья, балаклав, шапок и т.д. для наших ребят, принимающих участие в СВО»,

 - рассказали в группе.

В мероприятии может принять участие любой желающий.

 
Фото: "Муя-инфо.24/7"

Теги
новый год СВО солдаты муйский район

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