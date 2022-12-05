Жители Бурятии продадут игрушки, а деньги направят в помощь солдатам на СВО

В районе Бурятии с 24-25 декабря пройдет ярмарка-распродажа в рамках акции «ТвойМойНаш» вклад в победу. Сельчане своими руками сшили 50 игрушек-гномиков. Об этом сообщили в местной группе «Муя-инфо 24/7».

«Можно отшить дома или прийти в цех. Будет возможность продать свои изделияна ярмарке-распродаже 24 - 25 декабря. Средства от продажи игрушек пойдут на закуп ткани для пошива толстовок, термобелья, балаклав, шапок и т.д. для наших ребят, принимающих участие в СВО», - рассказали в группе.



В мероприятии может принять участие любой желающий.



Фото: "Муя-инфо.24/7"