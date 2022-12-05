В Бурятии открыли мемориальную доску в память о герое СВО

В Бурятии в поселке Нурселение Иволгинского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме, где в последние годы проживал сотрудник отряда мобильного особого назначения Зоригто Раднатаров, сообщили в республиканском управлении Росгвардии. Старший прапорщик полиции погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родные, друзья, коллеги, преподаватели и соседи Зоригто. Они делились воспоминаниями о нем.«Он был настоящим патриотом своей страны и хорошим человеком. Хорошо учился в школе, добился высоких результатов в спорте, защитил право на ношение крапового берета. Старший прапорщик полиции Раднатаров был уважаемым и образцовым сотрудником ОМОН «Кречет», а также наставником у молодого поколения. Прекрасный семьянин, у которого растут три замечательные дочери. Память о нем будет жить всегда в наших сердцах», - выступил перед собравшимися начальник управления полковник полиции Сергей Гатилов.Далее выступил представитель районной администрации.«Сотрудники спецподразделений для меня всегда являются авторитетными людьми. Зоригто навсегда останется в истории Кяхтинского и Иволгинского районов и Бурятии в целом. Слава Герою», - сказал первый заместитель главы Иволгинского района Михаил Дружинин.Ректор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова Бэликто Цыбиков рассказал о своем студенте.«Для меня он не просто выпускник, он мой дипломник, это человек, которого я лично знал на протяжении многих лет. Зоригто всегда отличался от других студентов своей искренностью. Это спортивно развитый человек, являлся примером и гордостью нашей академии», - отметил Бэликто Цыбиков.Под залпы салютной группы торжественно открыли мемориальную доску на фасаде дома руководитель территориального управления Росгвардии и отец погибшего спецназовца Пурба Сосоржапович.«Хочу от имени родственников поблагодарить сослуживцев за вашу память. Я думаю, что Росгвардия неоднократно показывала и доказывала, что она надежный защитник Отечества. Верные сыны Родины, которые в любую минуту приходят на защиту своей страны. Зоригто любил свою службу, в нем было всё гармонично. Мы очень гордились, когда он выполнил норматив и стал обладателем крапового берета. Родственники и все, кто его знал, будем гордиться им всегда», - отметил дядя Владимир Раднатаров.Участники мероприятия возложили живые цветы и почтили память погибшего героя минутой молчания.Раднатаров Зоригто Пурбаевич родился 7 октября 1988 года в с. Кудара-Сомон Кяхтинского района. На службу в правоохранительные органы поступил в 2009 году. С 2016 года служил в должности взрывотехника инженерно-технического отделения ОМОН «Кречет». В мае 2018 года прошел квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Мастер спорта России по гиревому спорту. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, награждён орденом Мужества (посмертно).Фото: Росгвардия