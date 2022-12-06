В Улан-Удэ пенсионеры стоят на морозе в ожидании пенсии из-за неполадок на «Почте России»

В столице Бурятии на видео засняли большую очередь из пенсионеров у «Почты России». Как сообщают в паблике «Весь Улан-Удэ», сегодня в одном из отделений почты в Улан-Удэ, куда люди пришли за пенсией и пособиями, ничего не выдают.

«Люди пришли к 8 утра, но их оставили на улице. Сначала сказали, что денег нет, и оставили держаться за дверью. Но чуть позже выяснилось, что отсутствие денег - сбой в программе «Почты России». Слетела вся база, и когда ее наладят — неизвестно. Поэтому выдача средств невозможна. В отделении сказали, что нужно просто ждать на морозе»,

- сообщили очевидцы.



На кадрах видно, что около 15-20 человек толпой ожидают денег на холоде. Слышны недовольные возгласы. Когда разрешится ситуация - пока неизвестно.

Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"