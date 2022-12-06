Общество 06.12.2022 в 12:54

В Бурятии ожидаются поземок и метели

МЧС призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности
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Текст: Номер один
В Бурятии ожидаются поземок и метели
В Бурятии сегодня смещение атмосферного фронта вызовет местами снег, усиление северо-западного ветра до 15-21 метров в секунду, сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на информацию Бурятского гидрометцентра.

Ожидаются позёмок и метели, на автодорогах республики снежные накаты, заносы.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

Фото: pixabay.com
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