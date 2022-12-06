Общество 06.12.2022 в 12:54
В Бурятии ожидаются поземок и метели
МЧС призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня смещение атмосферного фронта вызовет местами снег, усиление северо-западного ветра до 15-21 метров в секунду, сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на информацию Бурятского гидрометцентра.
Ожидаются позёмок и метели, на автодорогах республики снежные накаты, заносы.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
Фото: pixabay.com
Ожидаются позёмок и метели, на автодорогах республики снежные накаты, заносы.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
Фото: pixabay.com