Общество 06.12.2022 в 15:12

Больного туберкулезом жителя Бурятии пришлось насильно упрятать в диспансер

Мужчина категорически отказывался лечиться и даже сбежал из больницы
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Текст: Константин Воронов
Больного туберкулезом жителя Бурятии пришлось насильно упрятать в диспансер
В Тункинском районе Бурятии судебные приставы принудительно госпитализировали мужчину в противотуберкулезный диспансер. Больной туберкулезом отказывался от лечения и не признавал, что является распространителем опасного заболевания.

Как сообщили в УФССП Бурятии, по решению суда 39-летнего сельчанина госпитализировали в Республиканский противотуберкулезный диспансер в Улан-Удэ. Однако, не долечившись до конца, он самовольно покинул медицинское учреждение.

«Судебный пристав возбудил исполнительное производство в отношении больного. Было установлено место жительства мужчины, а для того, чтобы он не смог покинуть страну, вынесено постановление о временном ограничении на его выезд из России. В результате проведенных мероприятий мужчина принудительно госпитализирован в Селенгинский противотуберкулезный диспансер, где ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения», - сообщили в УФССП.

Фото: «Номер один»
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