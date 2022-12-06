Больного туберкулезом жителя Бурятии пришлось насильно упрятать в диспансер

В Тункинском районе Бурятии судебные приставы принудительно госпитализировали мужчину в противотуберкулезный диспансер. Больной туберкулезом отказывался от лечения и не признавал, что является распространителем опасного заболевания.Как сообщили в УФССП Бурятии, по решению суда 39-летнего сельчанина госпитализировали в Республиканский противотуберкулезный диспансер в Улан-Удэ. Однако, не долечившись до конца, он самовольно покинул медицинское учреждение.«Судебный пристав возбудил исполнительное производство в отношении больного. Было установлено место жительства мужчины, а для того, чтобы он не смог покинуть страну, вынесено постановление о временном ограничении на его выезд из России. В результате проведенных мероприятий мужчина принудительно госпитализирован в Селенгинский противотуберкулезный диспансер, где ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения», - сообщили в УФССП.Фото: «Номер один»