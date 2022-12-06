В Улан-Удэ крадут гаражи. Пока портативные

В Улан-Удэ ранним утром 5 декабря в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 45-летней местной жительницы о краже. Неизвестный ночью похитил с иномарки, припаркованной рядом с многоквартирным домом, портативный гараж. Ущерб составил около семи тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Сотрудники уголовного розыска приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых по горячим следам был задержан злоумышленник – 31-летний горожанин. Похищенный автомобильный чехол-тент, который он спрятал в расположенном неподалеку гаражном массиве и намеревался в дальнейшем продать, у него изъят.Отметим, подозреваемый ранее был неоднократно судим, в основном, за имущественные преступления и очередное преступление совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.В связи с наступлением зимнего сезона и увеличения спроса на портативные гаражи, полиция Бурятии рекомендует: чтобы уберечь свое имущество от посягательств, автомобилистам необходимо принять следующие меры:- старайтесь парковать транспортное средство в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения;- пометьте чехлы-тенты на автомашину несмываемой краской, написав госномер своего авто – это затруднит продажу похищенного гаража-«одеяла» злоумышленником и облегчит процедуру идентификации его принадлежности именно вам. С целью упрощения идентификации также можно вшить в ткань чехла свою визитную карточку.- при укрытии машины портативным гаражом наедьте на него передними (или задними) колесами - это создаст определенные трудности для преступников при попытке его кражи.Также полицейские советуют гражданам не приобретать автомобильные чехлы с рук, чтобы лишить злоумышленников рынка сбыта, и сообщать в полицию о подозрительных случаях попытки их продажи.Фото: «Номер один»