Жительница Бурятии получила реальный срок за неуплату алиментов

В Бурятии 52-летняя жительница города Закаменска признана виновной в «неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно» (ч. 1 ст. 157 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.С учетом судимости за ранее совершенную кражу ей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.С 2013 года женщина по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание своего 15-летнего сына, находящегося в детском доме-интернате. За неисполнение судебного постановления без уважительных причин ее привлекли к административной ответственности. Но и после этого мать платить не стала. За четыре месяца злостного уклонения образовалась задолженность в размере более 30 тыс рублей, общая сумма неуплаченных средств за все время превысила 1 млн рублей.Осужденная обжаловала приговор, просила смягчить наказание, обещая трудоустроиться и выплатить деньги на содержание ребенка. Однако Верховный суд Бурятии, приняв во внимание данные о личности виновной, с учетом мнения прокурора оставил приговор в силе.Фото: pixabay.com