Общество 07.12.2022 в 11:14

В Бурятии 68 работникам лесхоза не выплачивали зарплату 2 месяца

Работодатель, задолжавший 2 миллиона, «опомнился» после вмешательства прокуратуры
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 68 работникам лесхоза не выплачивали зарплату 2 месяца

В Баргузинском районе прокуратура провела проверку в автономном учреждении «Усть-Баргузинский лесхоз». Правоохранители выяснили, что у организации накопился крупный долг перед своими 68 сотрудниками. Так, за август - сентябрь 2022 года задолженность по заработной плате составила 2,1 млн рублей.

«В связи с этим прокурор района внес представление временно исполняющему обязанности руководителя учреждения, объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении бывшего работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы)»,

- сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.

Вмешательство прокуратуры дало свой эффект - задолженность по заработной плате перед работниками учреждения погашена.

 

Фото: pixabay.com

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