Общество 07.12.2022 в 14:52

В Закаменском районе Бурятии раскрыли июльскую кражу из отделения почты

Три коробки с сигаретами и шоколадками злоумышленник утащил в тайгу, где скрывался до зимы
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Текст: Номер один
В Закаменском районе Бурятии раскрыли июльскую кражу из отделения почты
В Бурятии сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Закаменскому району раскрыли кражу имущества из отделения почты в одном из сел, совершенную в июле текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тогда злоумышленник похитил три коробки с сигаретами, шоколадками, сим-картами и прочим товаром, реализовавшимся в почтовом отделении. Ущерб оценен на сумму около 220 тысяч рублей.

В ходе проделанной работы оперативники установили подозреваемого – 34-летнего жителя Закаменска, который ранее был объявлен в розыск за квартирную кражу. В настоящее время скрывавшийся от правоохранительных органов злоумышленник задержан.

Он признался, что в одну из летних ночей, отжав стеклопакет, проник в помещение почтового отделения и похитил имущество. Товар злоумышленник перевез в Закаменск и почти весь, за исключением сим-карт, оставил себе. От сим-карт он избавился из «соображений безопасности». После вместе с похищенным мужчина скрывался в лесном массиве, откуда недавно вернулся в город.

Отметим, ранее он неоднократно судим за имущественные преступления: кражи, грабежи, угоны транспорта и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждены уголовные дела.

Фото: pixabay.com
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