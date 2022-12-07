В Закаменском районе Бурятии раскрыли июльскую кражу из отделения почты

В Бурятии сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Закаменскому району раскрыли кражу имущества из отделения почты в одном из сел, совершенную в июле текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.Тогда злоумышленник похитил три коробки с сигаретами, шоколадками, сим-картами и прочим товаром, реализовавшимся в почтовом отделении. Ущерб оценен на сумму около 220 тысяч рублей.В ходе проделанной работы оперативники установили подозреваемого – 34-летнего жителя Закаменска, который ранее был объявлен в розыск за квартирную кражу. В настоящее время скрывавшийся от правоохранительных органов злоумышленник задержан.Он признался, что в одну из летних ночей, отжав стеклопакет, проник в помещение почтового отделения и похитил имущество. Товар злоумышленник перевез в Закаменск и почти весь, за исключением сим-карт, оставил себе. От сим-карт он избавился из «соображений безопасности». После вместе с похищенным мужчина скрывался в лесном массиве, откуда недавно вернулся в город.Отметим, ранее он неоднократно судим за имущественные преступления: кражи, грабежи, угоны транспорта и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.Возбуждены уголовные дела.Фото: pixabay.com