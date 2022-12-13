Отчисление из ВУЗа

Вопрос: «Могут ли за неявку на экзамен отчислить из университета?»

Павел А., г. Улан-Удэ

Вузы самостоятельно устанавливают причины для отчисления. Обычно это:

- неуплата на коммерческом отделении;

- академическая задолженность по предметам;

- систематические пропуски занятий без уважительной причины;

- нарушения дисциплины;

- неоправданная неявка на экзамен;

- по инициативе студента — для студентов младше 18 лет нужно согласие родителей.

Признаки нарушения устанавливаются в локальных документах вуза, которые должны быть на сайте. Например, отчисление за три задолженности, умышленную порчу имущества или нарушение правил проживания в общежитии.

Порядок отчисления:

1. Администрация вуза составляет акт и запрашивает объяснительную.

2. Декан ходатайствует об отчислении, если объяснительной нет или доводы неубедительны.

3. Ректор издает приказ об отчислении.

Можно ли восстановиться после отчисления?

Да, если отчисление произошло по инициативе студента и есть свободные места. Срок - 5 лет с момента отчисления. Условия обучения сохраняются.