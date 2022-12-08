Парламент Бурятии попал под обстрел ВСУ он-лайн

Боевые действия в режиме он-лайн могли наблюдать вчера депутаты Народного Хурала. В ходе заседания комитета в помещении, где находилась депутат Хурала Оксана Бухольцева и откуда она связывалась с коллегами, взрывной волной выбило дверь. Она чудом осталась жива.Вот что депутат описала в соцсетях:«Заседание бюджетного комитета Народного Хурала. И тут такой удар, что до сих пор в ушах звенит. Немного щемит сердечко. От волны,скорее всего. Дверь балконную красиво сняло с петель. Шторы в зале тоже сняло. Звонит завуч: «Живы? Дома? Как у вас? Не выходите, пожалуйста …».Добавим, что депутаты Хурала в ходе полемики самого взрыва так и не услышали.Как ранее мы сообщали, депутат Оксана Бухольцева находится в Донецке, куда поехала добровольцем -учить местных детей. Параллельно депутат занимается законотворческой деятельностью, естественно, на расстоянии, в режиме видеоконференций. Однако если в начале командировки в августе этого года артиллерийские и ракетные обстрелы были где-то далеко, то в последнее время, артобстрелы участились и стали накрывать жилые кварталы Донецка.- Я живу в 86 доме, а бомба попала в 80-й дом, совсем рядом, - посетовала депутат.Как рассказала Оксана Бухольцева, она на время решила вернуться в Бурятию для участия в сессии регионального парламента. Впрочем, как отметила депутат, затем она намерена возвратиться в Донецк.Фото: «Номер один»