Общество 08.12.2022 в 08:23

Парламент Бурятии попал под обстрел ВСУ он-лайн

В ходе видеоконференции Народного Хурала дверь депутата Оксаны Бухольцевой вынесло взрывом
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Текст: Дмитрий Родионов
Парламент Бурятии попал под обстрел ВСУ он-лайн
Боевые действия в режиме он-лайн могли наблюдать вчера депутаты Народного Хурала. В ходе заседания комитета  в помещении, где находилась депутат Хурала Оксана Бухольцева и откуда она связывалась с коллегами, взрывной волной выбило дверь. Она чудом осталась жива.

Вот что депутат описала в соцсетях:

«Заседание бюджетного комитета Народного Хурала. И тут такой удар, что до сих пор в ушах звенит. Немного щемит сердечко. От волны,
скорее всего. Дверь балконную красиво сняло с петель. Шторы в зале тоже сняло. Звонит завуч: «Живы? Дома? Как у вас? Не выходите, пожалуйста …».
  
Добавим, что депутаты Хурала в ходе полемики самого взрыва так и не услышали.

Как ранее мы сообщали, депутат Оксана Бухольцева  находится в Донецке, куда поехала добровольцем -учить местных детей. Параллельно депутат занимается законотворческой деятельностью, естественно, на расстоянии, в режиме видеоконференций. Однако если в начале командировки в августе этого года артиллерийские и ракетные обстрелы были где-то далеко, то в последнее время, артобстрелы участились и стали накрывать жилые кварталы Донецка.

- Я живу в 86 доме, а бомба попала в 80-й дом, совсем рядом, - посетовала депутат.

Как рассказала Оксана Бухольцева, она на время решила вернуться в Бурятию для участия в сессии регионального парламента. Впрочем, как отметила депутат, затем она намерена возвратиться в Донецк.

Фото: «Номер один»

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