Общество 08.12.2022 в 09:01
Слова понтифика искажает мировое оружейное лобби?
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян
Текст: Номер один
Папа Римский Франциск в своем недавнем интервью пытался показать, что жестокость «не исходит из русской души», а у России великое призвание, однако СМИ интерпретировали это по-своему, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, приведя цитату из своей переписки с понтификом.
Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «как минимум странными», а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
По словам Севастьянова, он спросил папу Франциска про это резонансное интервью и попросил разъяснить его позицию.
«Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание. Но средства массовой информации предлагают свою интерпретацию», — сказал папа Франциск, слова которого приводит Севастьянов.
По мнению Севастьянова, есть силы, которые пытаются дискредитировать миротворческие инициативы главы Римско-Католической церкви.
«Папа всегда выступает с критикой производства и поставок вооружений. Мы считаем, что слова папы искажает мировое оружейное лобби, которое не заинтересовано в окончании войны на Украине. У этого лобби есть агенты, и в СМИ тоже. Оно всячески будет срывать любые миротворческие инициативы папы, дискредитируя его, искажая его слова», — заключил Севастьянов.
Фото: vaticannews.va
Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «как минимум странными», а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
По словам Севастьянова, он спросил папу Франциска про это резонансное интервью и попросил разъяснить его позицию.
«Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание. Но средства массовой информации предлагают свою интерпретацию», — сказал папа Франциск, слова которого приводит Севастьянов.
По мнению Севастьянова, есть силы, которые пытаются дискредитировать миротворческие инициативы главы Римско-Католической церкви.
«Папа всегда выступает с критикой производства и поставок вооружений. Мы считаем, что слова папы искажает мировое оружейное лобби, которое не заинтересовано в окончании войны на Украине. У этого лобби есть агенты, и в СМИ тоже. Оно всячески будет срывать любые миротворческие инициативы папы, дискредитируя его, искажая его слова», — заключил Севастьянов.
Фото: vaticannews.va