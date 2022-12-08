«Урал» оказался сильнее «Короны»

В Бурятии в Заиграевском районе 30-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя со стороны поселка Онохой в направлении поселка Онохой-2 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, сообщили в республиканской ГИБДД.Здесь иномарка столкнулась автомобилем «Урал» под управлением 22-летнего водителя . В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой.Фото: ГИБДД