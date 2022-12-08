Общество 08.12.2022 в 09:50

«Урал» оказался сильнее «Короны»

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы
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Текст: Номер один
«Урал» оказался сильнее «Короны»
В Бурятии в Заиграевском районе 30-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя со стороны поселка Онохой в направлении поселка Онохой-2 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, сообщили в республиканской ГИБДД.

Здесь иномарка столкнулась автомобилем «Урал» под управлением 22-летнего водителя    . В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой.

Фото: ГИБДД

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