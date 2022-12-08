Общество 08.12.2022 в 10:44

ВЭБ.РФ предоставит Бурятии льготный кредит на строительство аэровокзала

Пропускная способность аэропорта «Байкал»  вырастет до 700 тыс пассажиров международных направлений ежегодно
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ВЭБ.РФ предоставит Бурятии льготный кредит на строительство аэровокзала
ВЭБ.РФ предоставит Бурятии льготный кредит на строительство аэровокзального комплекса в аэропорту «Байкал». Об этом Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал на заседании Совета по туризму, который проходил 7 декабря в Улан-Удэ. Проект по строительству нового аэровокзального комплекса находится на стадии заключения контракта, после чего начнется строительство, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Хочу поздравить наш аэропорт с тем, что он, по сути, приступил к строительству нового терминала. На прошлой неделе состоялось заседание президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которое проводил Юрий Трутнев. И там был одобрен льготный кредит ВЭБ РФ на строительство терминала», - отметил Алексей Цыденов.

Директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поблагодарил за оказанную поддержку и доложил о ходе реализации проекта.

«Это дало нам возможность в нынешней сложной ситуации этот проект воплощать. У нас полностью пройдены все процедуры выбора генерального подрядчика на строительство. И 20-21 декабря здесь, в Улан-Удэ, мы планируем подписать договор генерального подряда с выбранной организацией», - сказал он.

Напомним, стоимость проекта - более 3 млрд рублей. Площадь нового аэровокзального комплекса составит 6,6 тыс кв метров, пропускная способность аэропорта в результате вырастет до 700 тыс пассажиров международных направлений ежегодно.

Новый аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час. Терминал будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности. После запуска нового терминала для внутренних рейсов, существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.

Для удобства пассажиров будущий аэровокзальный комплекс будет оборудован двумя телескопическими трапами. На сегодня все пассажиры из аэровокзала до самолета и обратно доставляются автобусами при любых погодных условиях.

Фото: egov-buryatia.ru
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