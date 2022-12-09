Общество 09.12.2022 в 15:37
Запрет на рубки кедра у Байкала нужен для сбережения народа
Общественная палата Бурятии направила обращение к сенатору Вячеславу Наговицыну по проблеме сохранения кедровых лесов
Председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова направила обращение к сенатору Вячеславу Наговицыну по проблеме сохранения кедровых лесов. Предлагается на федеральном уровне «ввести полный запрет на рубку кедра в границах Байкальской особо охраняемой природной территории», а на лесоучастках с преимущественным произрастанием значительного количества кедра перевести в категорию особо защитных».
Таким образом, Общественная палата Бурятии отреагировала на петицию жителей Баргузинского и ряда других районов республики, а также - Улан-Удэ, с призывом о «сохранении уникальной экосистемы озера Байкал для последующих поколений». Под ней за короткий срок было собрано более 1000 подписей. Петиция также адресована главе республики Алексею Цыденову и депутатам Народного Хурала, сообщили в пресс-службе ОП.
Председатель парламентского комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев провел совместно с Республиканским агентством лесного хозяйства и представителями Общественной палаты РБ выездное совещание в Баргузинском районе. По итогам мероприятия, комитету поручено «изучить законодательный орган регионов Дальнего Востока об установлении запрета вырубки кедра». Этим же занимаются и в Общественной палате. Кроме того, специалисты РАЛХ совместно со студентами БГСХА сейчас изучают технологию получения кедровых саженцев. «Если эксперимент удастся, то мы договорились рассмотреть возможность создания первого в республике специализированного кедрового питомника на территории Баргузинского района», – сообщил Анатолий Кушнарев.
Но пока идет процесс изучения различных аспектов проблемы и рассмотрения планов, кедр продолжают рубить. Как было озвучено на совещании, за три года в Баргузинском районе вырублено 829 кубометров этой ценной породы. Формально такой показатель укладывается в рамки нормативов, и в десятки раз меньше, чем объемы заготовки древесины других хвойных пород (сосны и лиственницы). Но и класс возраста у кедра в два раза больше, чем у сосны, он медленнее достигает зрелости. В местах рубки и волоков может вовсе не восстановиться.
А плодоносящий кедр – важный природный ресурс не только для обитателей тайги, но и местного населения, которое испокон веков заготавливает в кедрачах орехи. Особенно, в условиях природоохранных ограничений, запрещающих большинство экономических видов деятельности в Байкальской ООПТ. Не случайно в петиции жителей подчеркивается, что речь идет не только о сохранении биоразнообразия, но и «сбережении народа».
В обращении Татьяны Думновой к Вячеславу Наговицыну отмечено: инициатор петиции и сбора подписей, общественный инспектор РАЛХ Ирина Елшина, «почти два года пытается донести до всех органов региональной власти тот факт, что рубка кедра на Байкальской природной территории недопустима. Принятых решений пока нет».
Общественная палата РБ просит члена Совета Федерации от исполнительной власти Бурятии «подключиться к решению данной проблемы на федеральном уровне», так как она касается и других регионов произрастания кедра.
Фото: РАЛХ
Таким образом, Общественная палата Бурятии отреагировала на петицию жителей Баргузинского и ряда других районов республики, а также - Улан-Удэ, с призывом о «сохранении уникальной экосистемы озера Байкал для последующих поколений». Под ней за короткий срок было собрано более 1000 подписей. Петиция также адресована главе республики Алексею Цыденову и депутатам Народного Хурала, сообщили в пресс-службе ОП.
Председатель парламентского комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев провел совместно с Республиканским агентством лесного хозяйства и представителями Общественной палаты РБ выездное совещание в Баргузинском районе. По итогам мероприятия, комитету поручено «изучить законодательный орган регионов Дальнего Востока об установлении запрета вырубки кедра». Этим же занимаются и в Общественной палате. Кроме того, специалисты РАЛХ совместно со студентами БГСХА сейчас изучают технологию получения кедровых саженцев. «Если эксперимент удастся, то мы договорились рассмотреть возможность создания первого в республике специализированного кедрового питомника на территории Баргузинского района», – сообщил Анатолий Кушнарев.
Но пока идет процесс изучения различных аспектов проблемы и рассмотрения планов, кедр продолжают рубить. Как было озвучено на совещании, за три года в Баргузинском районе вырублено 829 кубометров этой ценной породы. Формально такой показатель укладывается в рамки нормативов, и в десятки раз меньше, чем объемы заготовки древесины других хвойных пород (сосны и лиственницы). Но и класс возраста у кедра в два раза больше, чем у сосны, он медленнее достигает зрелости. В местах рубки и волоков может вовсе не восстановиться.
А плодоносящий кедр – важный природный ресурс не только для обитателей тайги, но и местного населения, которое испокон веков заготавливает в кедрачах орехи. Особенно, в условиях природоохранных ограничений, запрещающих большинство экономических видов деятельности в Байкальской ООПТ. Не случайно в петиции жителей подчеркивается, что речь идет не только о сохранении биоразнообразия, но и «сбережении народа».
В обращении Татьяны Думновой к Вячеславу Наговицыну отмечено: инициатор петиции и сбора подписей, общественный инспектор РАЛХ Ирина Елшина, «почти два года пытается донести до всех органов региональной власти тот факт, что рубка кедра на Байкальской природной территории недопустима. Принятых решений пока нет».
Общественная палата РБ просит члена Совета Федерации от исполнительной власти Бурятии «подключиться к решению данной проблемы на федеральном уровне», так как она касается и других регионов произрастания кедра.
Фото: РАЛХ