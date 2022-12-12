Общество 12.12.2022 в 13:21

В Улан-Удэ с 1 января повысится плата за детские сады

Размер повышения составит от 22 до 27 рублей в день
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с 1 января повысится плата за детские сады
Комитет по образованию администрации Улан-Удэ сообщил о повышении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах города с 1 января 2023 года. Это необходимо для обеспечения необходимого суточного рациона питания ребенка.

- Действующие размеры родительской платы были установлены в июле 2020 года и не пересматривались более двух лет. Одной из основных причин для пересмотра размеров родительской платы является рост цен на продукты в среднем на 17,5%, на материальные запасы - от 26% до 48%, в связи с чем детским садам становится сложнее обеспечивать суточный рацион питания на одного ребенка в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, обеспечивать калорийность и витаминизацию, - сообщила председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Расчеты показали, что экономически обоснованный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми увеличился в диапазоне от 22 до 27 рублей в день или от 14,5% до 17,9%. В среднем на 24 рубля или 16% в зависимости от возраста и режима пребывания ребенка в детском саду.

- Например, размер платы для детей в возрасте от 3 до 7 лет с режимом работы группы 8-10 часов увеличится по сравнению с действующим размером на 22 рубля в день или на 462 рубля в месяц, - отметила Татьяна Митрофанова.

На сегодня документ, определяющий повышение платы, уже прошел согласование со всеми структурными подразделениями администрации Улан-Удэ.

Комитет по образованию напоминает, что каждая семья, чей ребенок посещает детский сад, может компенсировать из бюджета часть средств за присмотр и уход, а именно: 20% — на первого ребенка, 50% — на второго ребенка, 70% — на третьего и последующих детей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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