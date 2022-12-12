Общество 12.12.2022 в 13:54

В Улан-Удэ международный аэропорт «Байкал» обслужил 600-тысячного пассажира

Сейчас из аэропорта  Улан-Удэ ежедневно совершается 15 рейсов, в том числе международный:  Улан-Удэ - Улан-Батор
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В Улан-Удэ международный аэропорт «Байкал» обслужил 600-тысячного пассажира
В Улан-Удэ в аэропорту «Байкал» сегодня поздравили жительницу Красноярска Кристину  Юрченко которая  стала 600-тысячным пассажиром воздушной гавани столицы Бурятии с начала 2022 года. Кристина вместе с мужем и дочкой вылетела рейсом FV 2453 из Улан-Удэ в Красноярск авиакомпании «Россия». Счастливице вручили специальный приз, сообщили в минтрансе Бурятии.

Пассажиру вручили сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта на весь 2023 год, модель самолета и другие сувениры от авиакомпании «Россия». Пассажира поздравил генеральный директора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«В 2022 году пассажиропоток аэропорта «Байкал» значительно вырос, ведь в декабре прошлого года мы встречали 500-тысячного пассажира. Рост числа пассажиров обеспечивается устойчивым авиасообщением по основным направлениям, которые востребованы как у жителей региона, так и у гостей столицы Бурятии», - отметил он.

На сегодняшний день из аэропорта  Улан-Удэ совершается 15 рейсов, в том числе международный:  Улан-Удэ - Улан-Батор.

«Большим спросом у жителей нашей Бурятии пользуется московское направление. В настоящее время ежедневно из аэропорта выполняются два-три рейса Улан-Удэ-Москва. Основными перевозчиками являются компании S7 и Смарт -авиа. Летом количество таких рейсов доходило до 5-6, это было связано с ростом туристического потока. Хотелось бы поблагодарить жителей Бурятии за активность», - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.

«В этом году сеть авиамаршрутов увеличилась, так в рамках постановления правительства РФ №1172 в дополнение к рейсу Улан-Удэ – Владивосток, запущенному в 2021 году, авиакомпания «Аврора» начала выполнение рейсов из Улан-Удэ в Красноярск, Хабаровск, Якутск и Хужир. А в рамках постановления №1242 в дополнение: Улан-Удэ - Благовещенск, Улан-Удэ – Иркутск, Улан-Удэ - Томск, открылись рейсы в Южно-Сахалинск и Кызыл. Эти рейсы субсидируются, а потому стоимость билетов на них вполне приемлема для жителей Бурятии и жителей других регионов», - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

«Россия» уделяет большое внимание развитию сети региональных маршрутов, связывая между собой регионы нашей большой страны. Появившийся в расписании полетов в 2022 году рейс Улан-Удэ – Красноярск оказался высоко востребован как для деловых поездок, так и туризма. Для нас особенно ценно, что 600-тысячный пассажир аэропорта «Байкал» выбрал «Россию». От лица авиакомпании поздравляю с этим достижением. Отмечу, что авиакомпания «Россия» в целях содействия развитию внутреннего туризма традиционно называет самолеты именами великих и интересных городов страны. Несколько лет в парке перевозчика эксплуатируется воздушное судно «Улан-Удэ», летающее всей России», – сказал официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Отметим, аэропорт «Байкал» продолжает работу по расширению маршрутной сети, строительству новой инфраструктуры и развитию сервиса для пассажиров.

Фото: минтранс Бурятии
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