Общество 12.12.2022 в 14:03

В Улан-Удэ все школы вернулись к очному обучению

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, похоже, пройден
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ все школы вернулись к очному обучению
На утро 12 декабря все школы Улан-Удэ вышли на очное обучение. На сегодня ОРВИ болеют 7925 детей, что составляет 11,6%, сообщила председатель Комитета по образованию мэрии города Татьяна Митрофанова.

- Если на пятницу, 9 декабря, продолжали обучение в дистанционном формате шесть школ - № 7, 22, 31, 15, 41, 56 - то с сегодняшнего дня все вышли на очное обучение. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппа в школах отмечался с 16 ноября. Пик заболеваемости наблюдался 5 декабря. Так, в 388 классах был приостановлен учебный процесс, 12 школ города находились на дистанционном обучении, - сообщила Татьяна Митрофанова.

Что касается детских садов, то на карантин закрыто две группы, что составляет 0,26% от их количества.

В образовательных учреждениях продолжается профилактика острых вирусных заболеваний: усилен «утренний фильтр», оперативно изолируются дети с выявленными признаками ОРВИ, введена «кабинетная система обучения», ограничено проведение массовых мероприятий, обеспечивается запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, контролируется оптимальный температурный режим в помещениях.

Фото: «Номер один»
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с 7 по 13 декабря

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