В Улан-Удэ все школы вернулись к очному обучению

На утро 12 декабря все школы Улан-Удэ вышли на очное обучение. На сегодня ОРВИ болеют 7925 детей, что составляет 11,6%, сообщила председатель Комитета по образованию мэрии города Татьяна Митрофанова.- Если на пятницу, 9 декабря, продолжали обучение в дистанционном формате шесть школ - № 7, 22, 31, 15, 41, 56 - то с сегодняшнего дня все вышли на очное обучение. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппа в школах отмечался с 16 ноября. Пик заболеваемости наблюдался 5 декабря. Так, в 388 классах был приостановлен учебный процесс, 12 школ города находились на дистанционном обучении, - сообщила Татьяна Митрофанова.Что касается детских садов, то на карантин закрыто две группы, что составляет 0,26% от их количества.В образовательных учреждениях продолжается профилактика острых вирусных заболеваний: усилен «утренний фильтр», оперативно изолируются дети с выявленными признаками ОРВИ, введена «кабинетная система обучения», ограничено проведение массовых мероприятий, обеспечивается запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, контролируется оптимальный температурный режим в помещениях.Фото: «Номер один»