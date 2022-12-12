Общество 12.12.2022 в 15:11

Школам Бурятии передали 55 автобусов

Теперь школьники из районов будут добираться до учебного заведения в тепле и безопасности
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Текст: Евгения Гармаева
Школам Бурятии передали 55 автобусов

Сегодня в Улан-Удэ прошла торжественная передача автобусов для школ из 16 районов республики. Ключи от 55 автобусов вручил Глава Бурятии Алексей Цыденов. Теперь школьники в 16 районах и 2 городах Бурятии будут добираться до места учебы в тепле и безопасности.

«55 автомобилей марок «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ» различной вместимости отправятся в Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский районы, а также в города Северобайкальск и Улан-Удэ»,

 - сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, средства на приобретение автомобилей выделены из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по обновлению парка школьных автобусов. Всего за 5 лет в республику приобретен и поставлен 301 школьный автобус.

Фото: скриншот из видео пресс-службы Правительства РБ

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