Школам Бурятии передали 55 автобусов

Сегодня в Улан-Удэ прошла торжественная передача автобусов для школ из 16 районов республики. Ключи от 55 автобусов вручил Глава Бурятии Алексей Цыденов. Теперь школьники в 16 районах и 2 городах Бурятии будут добираться до места учебы в тепле и безопасности.

«55 автомобилей марок «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ» различной вместимости отправятся в Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский районы, а также в города Северобайкальск и Улан-Удэ»,

- сообщили в пресс-службе правительства.



Отметим, средства на приобретение автомобилей выделены из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по обновлению парка школьных автобусов. Всего за 5 лет в республику приобретен и поставлен 301 школьный автобус.



Фото: скриншот из видео пресс-службы Правительства РБ