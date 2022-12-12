Общество 12.12.2022 в 15:44

В Бурятии за год в вытрезвитель попали 1903 человека. Из них 1808 - мужчины

Вытрезвитель отпраздновал свой день рождения
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за год в вытрезвитель попали 1903 человека. Из них 1808 - мужчины

Год назад 9 декабря в Улан-Удэ вытрезвитель открыл свои двери. Сюда привозят людей, которые перебрали с алкоголем, наркотическими средствами и т.д. В честь празднования 1 года работы учреждение подвело свои итоги.

Всего в центр доставили 1903 нетрезвых горожанина. Из них большую часть (92%) привезли сотрудники полиции. Так, 1532 человека приехали при помощи сотрудников ППС МВД, 232 человека – вместе с ГИБДД, еще 2 на «скорой» и 6 с другими службами.

Кроме того, центр работал и с обращениями граждан – они обратились самостоятельно и были доставлены либо экипажами скорой помощи, либо частными охранными агентствами. Таких обращений было 131.

Опубликовали и статистику по половому составу. Среди всех пациентов с жестким отрывом преобладают мужчины – 1808 человек. Среди женщин – 95 жительниц. Еще 93 человека отказались от госпитализации.


  Из общего числа 19 человек были направлены в медицинские организации для получения необходимой медпомощи.

Как отмечают в организации, деятельность вытрезвителя направлена, прежде всего, на сокращение несчастных случаев среди граждан, находящихся в опьянении.

В преддверии новогодних праздников и холодов, жителей призывают не злоупотреблять алкоголем.

«Риск получения травм, обморожений и других несчастных случаев в состоянии опьянения в холодное время года особенно высок. Просим соблюдать меры безопасности и вести здоровый образ жизни!» 

- обращаются специалисты.
Фото: Минздрав Бурятии

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