Общество 12.12.2022 в 16:23

В Забайкалье на заснеженные поля вышли зерноуборочные комбайны

Сельхозпредприятие «Терос ЗК»  приступило к уборке урожая подсолнечника в Приаргунском округе
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В Забайкалье на заснеженные поля вышли зерноуборочные комбайны
Второй год в Забайкалье продолжается эксперимент по выращиванию подсолнечника. На днях к уборке этой культуры в Приаргунском округе приступила компания «Терос ЗК», сообщил руководитель производственного участка сельхозорганизации Сергей Герасименко.

«Уборка урожая подсолнечника по всем агротехнологическим показателям начинается с наступлением морозов. С приходом холодов из семечек уходит ненужная влага и вместе с равномерным высыханием наступает полная зрелость, необходимая для переработки в масло. Также сырье становится более пригодным для хранения и транспортировки, что позволяет снизить затраты. Уборочные работы ведутся зерноуборочными комбайнами со специальными жатками. На сегодня средняя урожайность составляет девять центнеров с гектара», - рассказал представитель агропредприятия.

Отметим, в этом году посевная площадь подсолнечника в Забайкалье составляет 5,6 тысячи гектаров. «Терос ЗК», кроме Приаргунского округа, выращивает эту сельскохозяйственную культуру в Александрово-Заводском и Калганском районах. В следующем году агроинвестор намерен продолжить эксперимент и увеличить площадь посевов подсолнечника, сообщает официальный портал края.

Министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев считает, что природные и погодные условия для производства подсолнечника в крае идеальные – много солнечных дней, к тому же это растение неприхотливое и засухоустойчивое. По мнению специалистов, подсолнечник является высокомаржинальной культурой. Спрос на него имеется как в России, так и за рубежом – проблем со сбытом продукции у сельхозтоваропроизводителей, как правило, не возникает.

Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства Забайкалья
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