Бурятский тренер получил благодарность от президента России

Грамоту Николаю Тетерину вручил глава Бурятии Алексей Цыденов. Отметим, она датирована еще 1 июля, однако по каким-то причинам тренер получил ее только сейчас.







Сегодня в Улан-Удэ известному в республике тренеру Николаю Тетерину вручили благодарность от имени президента России Владимира Путина. Тренер Республиканской спортивно-адаптивной школы отмечен наградой за обеспечение успешной подготовки спортсмена, добившегося высоких спортивных достижений на Паралимпийских играх.Напомним, на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году воспитанник Николая Тетерина Михаил Асташов завоевал две золотые медали. Он победил в трековой гонке преследования на дистанции 3 км среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом. Подобного успеха на соревнованиях такого уровня спортсмены из Бурятии не добивались никогда.Фото: предоставлено Николаем Тетериным