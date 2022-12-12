Общество 12.12.2022 в 17:11

Бурятский тренер получил благодарность от президента России

Николая Тетерина отметили за победу Михаила Асташова на Паралимпийских играх
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Текст: Дмитрий Родионов
Бурятский тренер получил благодарность от президента России
Сегодня в Улан-Удэ известному в республике тренеру Николаю Тетерину вручили благодарность от имени президента России Владимира Путина. Тренер Республиканской спортивно-адаптивной школы отмечен наградой за обеспечение успешной подготовки спортсмена, добившегося высоких спортивных достижений на Паралимпийских играх.

Напомним, на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году воспитанник Николая Тетерина Михаил Асташов завоевал две золотые медали. Он победил в трековой гонке преследования на дистанции 3 км среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом. Подобного успеха на соревнованиях такого уровня спортсмены из Бурятии не добивались никогда.

Грамоту Николаю Тетерину вручил глава Бурятии Алексей Цыденов. Отметим, она датирована еще 1 июля, однако по каким-то причинам тренер получил ее только сейчас.


Фото: предоставлено Николаем Тетериным

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