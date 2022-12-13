В районе Бурятии отменили уроки школьникам из-за низкой температуры

Сегодня утром до Бурятии все-таки добрались декабрьские холода. Так, в Закаменском районе утром температура составила – 34, - 35 градусов.

«В связи с низкой температурой воздуха -34 - 35 градусов занятия первой смены начальной школы и 5-х классов отменяются. Вторая смена учится в обычном режиме», - привели сообщение Закаменской СОШ №1 в местной группе «Закамна-инфо 24/7».

Отметим, эта первая отмена уроков из-за холодов за наступившую зиму.





Фото: "Номер один"