Общество 13.12.2022 в 10:19
В районе Бурятии отменили уроки школьникам из-за низкой температуры
Первый пошел: в Закаменском районе температура утром опустилась до -35 градусов
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня утром до Бурятии все-таки добрались декабрьские холода. Так, в Закаменском районе утром температура составила – 34, - 35 градусов.
«В связи с низкой температурой воздуха -34 - 35 градусов занятия первой смены начальной школы и 5-х классов отменяются. Вторая смена учится в обычном режиме», - привели сообщение Закаменской СОШ №1 в местной группе «Закамна-инфо 24/7».
Отметим, эта первая отмена уроков из-за холодов за наступившую зиму.
Фото: "Номер один"