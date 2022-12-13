Общество 13.12.2022 в 10:19

В районе Бурятии отменили уроки школьникам из-за низкой температуры

Первый пошел: в Закаменском районе температура утром опустилась до -35 градусов
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии отменили уроки школьникам из-за низкой температуры

Сегодня утром до Бурятии все-таки добрались декабрьские холода. Так, в Закаменском районе утром температура составила – 34, - 35 градусов.

«В связи с низкой температурой воздуха -34 - 35 градусов занятия первой смены начальной школы и 5-х классов отменяются. Вторая смена учится в обычном режиме», - привели сообщение Закаменской СОШ №1 в местной группе «Закамна-инфо 24/7».

Отметим, эта первая отмена уроков из-за холодов за наступившую зиму.


Фото: "Номер один"

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