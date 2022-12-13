В Забайкалье Бардалеев взялся осетров

В Забайкалье компания «Эко-фуд» получила господдержку на расширение производства. Теперь это будет не только кролиководческая ферма. Промышленное предприятие займется разведением рыбы - сибирского осетра и радужной форели, сообщает официальный краевой портал.«Фонд развития промышленности Забайкалья помог предприятию микрозаймом. Его сумма - 9,5 миллиона рублей на 5 лет под 1% годовых. Общий бюджет проекта - 24,5 миллиона рублей. На эти средства «Эко-фуд» приобретет нужное оборудование для разведения рыбы», - рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев.Новая рыбоводческая ферма позволит принять на работу четырех новых сотрудников. «Планируется в течение пяти лет выпустить 86 тысяч тонн форели и 56 тысяч тонн осетра»,- добавил Александр Бардалеев.Фото: пресс-службы министерства экономического развития Забайкалья