Улан-удэнка нашла червяка в банке с солеными огурцами

В популярном паблике «Аноним 03» неизвестная жительница опубликовала фотографию с банкой маринованных огурцов. В ее руке корнишон, из которого выглядывает белый червячок.

«Ой, какая закусочка, и огурчики и маринованное мясцо! Всё под водочку! Три в одном! Мясо, огурцы, рассол! ... Знатная экономия, а то некоторые привыкли чипсами закусывать! Не комильфо!»

- шутит горожанка в комментариях.



«Который раз зарекаюсь кушать в темноте, глядя в телек»,

- пишет другой житель

«Фаршированные огурцы»,

- добавляют там же.



Среди комментаторов нашлись оптимисты:

«В плохом огурце червяк не заведётся! Червь не дурак, жрать, что попало»,

- пишут в группе.



«Откусив огурец, всегда приятно увидеть целого червяка, чем половинку»,

- комментируют в «Аноним 03».



На банке написано название «Абсолютно для всех» - так маркирует свой товар торговая сеть «Абсолют». По утверждению счастливой обладательницы банки с сюрпризом, товар она приобрела сегодня. Конечно, можно предположить теорию «заговора конкурентов», но, как нам кажется, это слишком сложно – искать среди зимы червяка, чтоб подложить его на корнишон.



Фото: скриншот из "Аноним 03"