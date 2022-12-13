Общество 13.12.2022 в 13:04

Улан-удэнка нашла червяка в банке с солеными огурцами

Судя по этикетке, банка из местной торговой сети
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнка нашла червяка в банке с солеными огурцами

В популярном паблике «Аноним 03» неизвестная жительница опубликовала фотографию с банкой маринованных огурцов. В ее руке корнишон, из которого выглядывает белый червячок.

«Ой, какая закусочка, и огурчики и маринованное мясцо! Всё под водочку! Три в одном! Мясо, огурцы, рассол! ... Знатная экономия, а то некоторые привыкли чипсами закусывать! Не комильфо!»

- шутит горожанка в комментариях.

«Который раз зарекаюсь кушать в темноте, глядя в телек», 

- пишет другой житель

«Фаршированные огурцы»,

- добавляют там же.
Среди комментаторов нашлись оптимисты:

«В плохом огурце червяк не заведётся! Червь не дурак, жрать, что попало»,

- пишут в группе.

«Откусив огурец, всегда приятно увидеть целого червяка, чем половинку»,

- комментируют в «Аноним 03».

На банке написано название «Абсолютно для всех» - так маркирует свой товар торговая сеть «Абсолют». По утверждению счастливой обладательницы банки с сюрпризом, товар она приобрела сегодня. Конечно, можно предположить теорию «заговора конкурентов», но, как нам кажется, это слишком сложно – искать среди зимы червяка, чтоб подложить его на корнишон.

Фото: скриншот из "Аноним 03"

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