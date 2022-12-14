Водитель из Бурятии одержал победу над иркутским бизнесменом
Предприниматель пытался взыскать с бывшего работника четыре миллиона рублей
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу жителя Заиграевского района на решение районного суда. Суд первой инстанции занял сторону бизнесмена, который утверждал, что его бывший сотрудник взял у него в долг 3,8 млн рублей.
Напомним, в октябре в редакцию «Номер один» обратились родственники Максима Трофимова – его мать и супруга. 30 августа по решению Заиграевского районного суда Трофимова признали должником и обязали выплатить 4,2 млн рублей его бывшему работодателю из Иркутска. Семья утверждала, что денег мужчина не занимал.
41-летний Максим Трофимов с февраля 2019 года работал в должности водителя-экспедитора в ООО «СВК-Иркутск» («Сервико»). Максим заключил с «Сервико» договор о полной материальной ответственности.
В 2021 году при перевозке грузы в Забайкальский край мужчина попал в аварию – большегруз разбился, как и пиво.
Вскоре после ДТП Максим с супругой поехал в офис компании в Иркутске, чтобы обсудить с руководством случившееся и дальнейшие действия.
- Когда мы приехали в офис, директора на месте не было, к нам вышел начальник службы безопасности. Отвел нас в кабинет и сказал, чтобы мы писали расписку о том, что берем в долг 3,8 млн рублей и обязуемся ежемесячно выплачивать по 7 тысяч в счет этого долга. Мы удивились и сказали, что подписывать ничего не будем. Тогда нам ответили, что пока не напишем, никуда из кабинета не выйдем. Супруг написал. Потом «безопасник» достал договор займа и тоже сказал подписать. Я разозлилась и разорвала эту бумагу, - рассказывала свою версию произошедшего Елена – жена Максима.
Историю с ДТП семья вскоре забыла как страшный сон. Однако спокойствие было недолгим. Директор «Сервико» решил взыскать с Трофимова 3,8 млн рублей, которые якобы ему одолжил, а с учетом процентов «набежало» более четырех миллионов.
Судья Заиграевского райсуда счел, что в качестве доказательства о займе достаточно лишь расписки и исковые требования Антона Баса (директора «Сервико») удовлетворил.
Семья Трофимовых подала апелляционную жалобу в Верховный суд. Коллегия судей сочла, что правда на стороне бывшего водителя «Сервико».
«Для подтверждения факта наличия задолженности по договору займа должны быть подтверждены: наличие реальных заемных отношений с должником, финансовая возможность предоставить должнику заем в заявленной сумме, получение и расходование должником данных денежных средств. Отсутствие указанных доказательств, по мнению коллегии, свидетельствует о безденежности расписки и незаключенности договора займа между сторонами», - отмечается в судебном решении.
Судебная коллегия пришла к выводу о принятии нового решения об отказе в удовлетворении заявленного иска.
«Исковые требования о взыскании задолженности по договору займа оставить без удовлетворения», - постановили судьи.
Фото: "Номер один"