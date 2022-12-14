Общество 14.12.2022 в 14:49

В Улан-Удэ за долги перед ТГК-14 арестовали джип адвоката

Он задолжал энергетикам почти 170 тыс рублей за отопление коттеджа
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В Улан-Удэ за долги перед ТГК-14 арестовали джип адвоката
В столице Бурятии судебные приставы совместно с сотрудниками энергокомпании ТГК-14 наложили арест на внедорожник «Мицубиси Паджеро» 2011 года выпуска. Владелец автомобиля, известный адвокат, злостно уклонялся от оплаты услуг теплоэнергетиков, сообщили в пресс-службе генерирующей компании.

Задолженность адвоката перед ТГК-14 сейчас составляет почти 170 тысяч рублей за теплоснабжение принадлежащего ему коттеджа. Она образовалась за период с 2020 года.

Адвоката неоднократно оповещали о наличии у него задолженности. Проводили с ним претензионную работу, стараясь разрешить ситуацию в досудебном порядке. Однако своих обязательств должник не исполнил.

Злостное уклонение потребителя от оплаты задолженности повлекло за собой возбуждение исполнительных производств, на его банковские счета наложены аресты, в отношении принадлежащих адвокату коттеджа и дома, двух дорогих внедорожников введен запрет на регистрационные действия.

Арест автомобиля должника стал крайней мерой, необходимой для взыскания задолженности. «Паджеро» передан на ответственное хранение ТГК-14. Если в ближайшее время владелец не погасит задолженность, дорогой  внедорожник будет передан на оценку, а затем выставлен на торги. Средства, вырученные от его продажи, будут направлены на погашение долга.

Вопреки стереотипам, зачастую должниками за тепло и горячую воду являются обеспеченные люди. Получая в полной мере коммунальные услуги, они уклоняются от их оплаты. В результате задолженность с них взыскивается в принудительном порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

Фото: ТГК-14
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