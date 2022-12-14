Жителям Бурятии напомнили, при каких температурах отменяют уроки в школах

С наступлением холодов в администрации Улан-Удэ решили напомнить родителям, при каких температурах ребенок не должен идти в школу. Занятия в школах отменяются при следующих температурных значениях:

- 33-34 градуса - в 1-4 классах;

- 35 градусов - в 1-5 классах;

- 36 градусов - в 1-6 классах;

- 37 градусов - в 1-8 классах;

- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.

При этом, родители вправе самостоятельно решать, пойдет ли ребенок в школу в морозные дни. Следует учитывать физическое состояние ребенка и отдаленность школы от места жительства, а также обязательно проинформировать классного руководителя. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

«При неблагоприятных условиях школы работают в установленном режиме и обязаны организовать учебный процесс для любого количества детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, обеспечить оптимальный температурный режим в помещениях»,

- добавляют в администрации Улан-Удэ.



Фото: "Номер один"